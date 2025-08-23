Ελλάδα

Βίντεο από «θερμό» επεισόδιο σε πτήση για Μύκονο – Επιβάτες αντάλλαξαν ύβρεις και σπρωξιές

Όλα ξεκίνησαν όταν μια γυναίκα ζήτησε από τα παιδιά στο πίσω κάθισμα να σταματήσουν να κάνουν φασαρία
Empty air plane seats. Blue sky and clouds in the window. Airplane interior
Φωτογραφία αρχείου

Σε «αρένα» μετατράπηκε η καμπίνα αεροσκάφους που εκτελούσε δρομολόγιο για Μύκονο. Η πτήση διαταράχτηκε από επεισόδιο που σημειώθηκε ανάμεσα σε επιβάτες.

Μία γυναίκα ζήτησε από τα παιδιά στο πίσω κάθισμα να σταματήσουν να κάνουν φασαρία για να ακολουθήσουν σκηνές που προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση στην πτήση, κι ενώ το αεροπλάνο ετοιμαζόταν να απογειωθεί με προορισμό τη Μύκονο.

Μετά τις παρατηρήσεις της γυναίκας τα παιδιά την έβρισαν.

Εκείνη πήρε ένα περιοδικό στα χέρια και τους επιτέθηκε.

Στη συνέχεια γονείς και παιδιά ενεπλάκησαν σε καυγά, τόσο με τη συγκεκριμένη επιβάτιδα, όσο και με τον σύζυγό της που καθόταν δίπλα της.

Μάταια, οι αεροσυνοδοί προσπαθούσαν να ηρεμήσουν τους… θερμόαιμους επιβάτες.

Αν τα χάσατε

 

Το σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo