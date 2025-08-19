Βίντεο από τροχαίο στα Χανιά στην περιοχή του Πλατανιά – Αυτοκίνητο «πέταξε» πεζό μέτρα μακριά

Σοκαριστικό τροχαίο στα Χανιά στην περιοχή του Πλατανιά. Ένα αυτοκίνητο παρέσυρε άνδρα και τον «εκτόξευσε» μέτρα μακριά.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18.08.2025) στον Πλατανιά κοντά στα Χανιά, με τις εικόνες του συμβάντος, οι οποίες καταγράφηκαν σε βίντεο, να είναι σοκαριστικές.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει την Τρίτη (19.08.2025) το zarpanews.gr, ένας άνδρας που προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τον πετάξει μερικά μέτρα μακριά.

Ο άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και φέρει ορθοπεδικά τραύματα.