Βίντεο ντοκουμέντο με τον Τούρκο δραπέτη να βουτά στη θάλασσα – Υπό κράτηση οι 4 αστυνομικοί που τον συνόδευαν

Όσο συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του Τούρκου δραπέπη που πήδηξε από πλοίο στη θάλασσα κατά τη μεταφορά του από τον Πειραιά στη Λέσβο, οι 4 αστυνομικοί που τον συνόδευαν, τέθηκαν υπό κράτηση με εντολή εισαγγελέα.

Ο Τούρκος κρατούμενος που μεταφερόταν από τις φυλακές Κορυδαλλού στη Μυτιλήνη πήδηξε με τις χειροπέδες στα χέρια στη θάλασσα από το επιβατικό πλοίο «ΑΡΙΑΔΝΗ» τα ξημερώματα της Κυριακής 31.08.2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 3 ειδικούς φρουρούς και ένα υπαρχιφύλακα που βρίσκονταν στο επιβατηγό – oχηματαγωγό πλοίο.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό του 32χρονου Τούρκου κρατούμενου ο οποίος μετέβαινε από τον Πειραιά στη Μυτιλήνη, συνοδευόμενος από αστυνομικούς και πήδηξε από το πλοίο στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Χίου, τα ξημερώματα της Κυριακής (31.8.25).

Πώς κατάφερε να ξεφύγει

Ο 32χρονος Τούρκος, ο οποίος είχε συλληφθεί από το Λιμενικό στη Λέσβο στις 07.07.2025 για διακίνηση μεταναστών, μεταφέρονταν με το πλοίο «Αριάδνη» μαζί με άλλους κρατούμενους από τις φυλακές Κορυδαλλού στη Μυτιλήνη, προκειμένου να δικαστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος προσποιούμενος ότι κοιμόταν στο πάτωμα του πλοίου, σηκώθηκε και άρχισε να τρέχει αιφνιδιάζοντας τους αστυνομικούς. Εκεινη την ώρα ένας άνοιξε την πόρτα για να βγει στο κατάστρωμα για να καπνίσει και ο κρατούμενος τον έσπρωξε, βγήκε στο κατάστρωμα και πήδηξε στη θάλασσα φορώντας ακόμα τις χειροπέδες που του είχαν βάλει.

Οι αστυνομικοί πήγαν στον πλοίαρχο και το πλοίο σταμάτησε.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 32χρονου συνεχίζονται και σε αυτές συμμετέχουν δύο σκάφη του Λιμενικού, δύο πολεμικά πλοία της δύναμης ΝΑΤΟ, ένα ελικόπτερο του Λιμενικού και ελικόπτερo της Πολεμικής Αεροπορίας.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο Τούρκος κρατούμενος πέφτει στη θάλασσα της Χίου φέρνει στο φως ο ΑΝΤ1.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, μέλη του πληρώματος προσπαθούν να στρέψουν τον προβολέα στο σημείο που βρίσκεται ο κρατούμενος. Μάλιστα ο κρατούμενος που κοιμόταν στο πάτωμα με χειροπέδες, κατάφερε να σηκωθεί και την ώρα που ένας επιβάτης άνοιξε μια πόρτα του πλοίου, εκείνος πήδηξε στη θάλασσα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Ανακοίνωση για την υπόθεση εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 31 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, ένας εκ των μεταγόμενων κρατουμένων, εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Άμεσα, οι αστυνομικοί – συνοδοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης.

Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποίησε σκάφη για τον εντοπισμό και τη διάσωση του κρατουμένου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, το οποίο διενεργεί και το προανακριτικό έργο, ενώ επιπλέον για την υπόθεση κινήθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.

Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής.