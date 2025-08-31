Χίος: Ο Τούρκος κρατούμενος πήδηξε με τις χειροπέδες από το πλοίο στη θάλασσα – Πειθαρχική έρευνα από την αστυνομία

Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό του 32χρονου Τούρκου κρατούμενου ο οποίος μετέβαινε από τον Πειραιά στη Μυτιλήνη, συνοδευόμενος από αστυνομικούς και πήδηξε από το πλοίο στη θάλασσα ανοιχτά της Χίου, τα ξημερώματα της Κυριακής (31.8.25).

Ο 32χρονος Τούρκος, ο οποίος είχε συλληφθεί από το Λιμενικό στη Λέσβο τον περασμένο Ιούλιο για διακίνηση μεταναστών, μεταφέρονταν μαζί με άλλους κρατούμενους από τις φυλακές Κορυδαλλού στη Μυτιλήνη, προκειμένου να δικαστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος προσποιούμενος ότι κοιμόταν στο πάτωμα, σηκώθηκε και άρχισε να τρέχει αιφνιδιάζοντας τους αστυνομικούς. Εκεινη την ώρα ένας άνοιξε την πόρτα για να βγει στο κατάστρωμα για να καπνίσει και ο κρατούμενος τον έσπρωξε, βγήκε στο κατάστρωμα και πήδηξε στη θάλασσα φορώντας ακόμα τις χειροπέδες που του είχαν βάλει.

Οι αστυνομικοί πήγαν στον πλοίαρχο και το πλοίο σταμάτησε.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 32χρονου συνεχίζονται και σε αυτές συμμετέχουν δύο σκάφη του Λιμενικού, δύο πολεμικά πλοία και ελικόπτερo της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πειθαρχική έρευνα από την αστυνομία για τον τρόπο με τον οποίο ο κρατούμενος διέφυγε της προσοχής των αστυνομικών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Ανακοίνωση για την υπόθεση εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 31 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, ένας εκ των μεταγόμενων κρατουμένων, εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Άμεσα, οι αστυνομικοί – συνοδοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης.

Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποίησε σκάφη για τον εντοπισμό και τη διάσωση του κρατουμένου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, το οποίο διενεργεί και το προανακριτικό έργο, ενώ επιπλέον για την υπόθεση κινήθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.

Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής.