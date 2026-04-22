Βιολάντα: Απολογείται σήμερα ο ιδιοκτήτης για την έκρηξη με τις 5 νεκρές – Θα υποστηρίξει πως έμαθε πολύ αργά για την οσμή

Ενώπιων ανακριτή θα βρεθεί σήμερα (22.04.2026) ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα για την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο που κόστισε τη ζωή στις 5 εργαζόμενες.

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα που προφυλακίστηκε για την έκρηξη στις 18 Φεβρουαρίου, φέρεται πως θα καταθέσει ότι δεν γνώριζε για την μυστήρια οσμή στο εργοστάσιο και πως έμαθε ότι βγαίνει από τις τουαλέτες, όταν πλέον ήταν πολύ αργά. Υπενθυμίζεται πως από καιρό οι εργαζόμενοι είχαν καταγγείλει μία περίεργη μυρωδιά στις εγκαταστάσεις, μέχρι που εν τέλει αποδείχθηκε πως οφείλονταν σε διαρροή προπανίου.

Θα δηλώσει ξανά συγκλονισμένος για την έκρηξη με τα 5 θύματα και αποφασισμένος να στηρίξει τις οικογένειές τους μέχρι το τέλος. Άλλωστε, η εταιρεία είχε ανακοινώσει εξ αρχής μέτρα στήριξης για τις οικογένειες και τα παιδιά των γυναικών.

Θα ισχυριστεί πως ζήτησε από τον ανειδίκευτο υδραυλικό να κάνει έλεγχο χωρίς να του δώσει καμία πληροφορία.

Από την πλευρά της δικαιοσύνης, αναμένεται να δεχθεί ερωτήσεις και για τις κατηγορίες περί ανθρωποκτονίας από αμέλεια και πρόκληση σωματικών βλαβών, καθώς υπήρχαν και 7 τραυματίες από την φονική έκρηξη.

Την ίδια ώρα, οι δικαστικές αρχές αναμένεται να σταθούν στην πρόταση της εισαγγελέως Πρωτοδικών με την οποία είχε ζητήσει να κριθεί προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, λέγοντας ότι θα έπρεπε να γνωρίζει για το τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στο εργοστάσιό του.

Όπως είχε αποκαλύψει η ΕΡΤ, η εισαγγελέας ήταν καταπέλτης στην πρότασή της. Είχε υπογραμμίσει ότι είχαν εντοπιστεί πολλές ελλείψεις τόσο στον μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και στην τοποθέτηση του υπόγειου σωλήνα που έγινε, σύμφωνα με το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με εντελώς λάθος τρόπο.

Τα άλλα δύο στελέχη της επιχείρησης αναμένεται να απολογηθούν στις 27 Απριλίου.