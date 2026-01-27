Βιολάντα: Μισθός μέχρι τη σύνταξη και επίδομα στα παιδιά για τις οικογένειες των θυμάτων που σκοτώθηκαν στην έκρηξη

Σταθερό μισθό έως το έτος που θα έβγαιναν τα θύματα στη σύνταξη, μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των μητέρων μέχρι την ενηλικίωσή τους και άμεση καταβολή 6 μηνιαίων μισθών για τα τρέχοντα έξοδα, ανακοίνωσε η εταιρεία Βιολάντα για τις οικογένειες των θυμάτων που ξεψύχησαν στην καταστροφική έκρηξη που προκάλεσε την πύρινη κόλαση στη βιομηχανία των Τρικάλων.

Η διοίκηση της Βιολάντα ανακοίνωσε πακέτο μέτρων οικονομικής στήριξης για τις 5 οικογένειες που θρηνούν για τους ανθρώπους τους. Οι 5 γυναίκες, η Έλενα, η Σταυρούλα, η Βάσω, η Αναστασία και η Αγάπη σκοτώθηκαν κατά τη νυχτερινή βάρδια στη βιομηχανία όπου έγινε η έκρηξη, βυθίζοντας στον πόνο την τοπική κοινωνία, τις οικογένειές τους και τους φίλους τους.

Και οι 5 ήταν σκληρά εργαζόμενες και μητέρες. Ως επί το πλείστον όλες είχαν επιλέξει τη βραδινή βάρδια για να μπορούν να φροντίζουν τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι περισσότερες δούλευαν πολλά χρόνια στη βιομηχανία, γνωρίζοντας καλά τους χώρους των εγκαταστάσεων. Καμία από αυτές δεν γνώριζε πως το βράδυ μετά την μεγάλη γιορτή της εταιρείας για την κοπή της πίτας, θα έβρισκαν τραγικό θάνατο.

Μία από αυτές είχε και εγγόνια και μέτραγε τις ημέρες για να βγει στη σύνταξη ενώ οι υπόλοιπες είχαν ανήλικα παιδιά.

Η Σταυρούλα Μπουκουβάλα από την Καρδίτσα, δούλευε 10 χρόνια στην εταιρεία πριν χάσει την ζωή της ξαφνικά. Ήταν μητέρα 3 παιδιών ηλικίας 23, 18 και 15 χρόνων.

Η 42χρονη Έλενα Κατσαρού είχε καταγωγή από τα Τρίκαλα και δούλευε στη «Βιολάντα» 12 χρόνια. Αφήνει πίσω της ένα ανήλικο παιδί. Η δουλειά της ήταν η δεύτερη ζωή της. Εκεί δούλευε και η μητέρα της σε αντίθετη βάρδια για να μπορούν να μεγαλώσουν το παιδί.

Η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, ήταν μητέρα δύο παιδιών. Μέχρι το 2020 εργάζονταν ως κομμώτρια. Ο ερχομός του παιδιού της και η πανδημία της COVID-19 την έκαναν να αλλάξει σχέδια και έτσι βρήκε δουλειά στο εργοστάσιο το οποίο της κόστισε τη ζωή.

Η Αναστασία Νάσιου ή αλλιώς «Τασούλα» όπως την έλεγαν οι άνθρωποί της, έμενε χρόνια στη Γερμανία πριν πιάσει δουλειά στη βιομηχανία. Μετρούσε αντίστροφα για τη σύνταξη της αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε.

Η πέμπτη γυναίκα που έχασε τη ζωή της ήταν η Αγάπη Μπουνόβα, σύζυγος, μητέρα και γιαγιά, ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία.

Η ανακοίνωση της «Βιολάντα»

Με σκοπό να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τους συγγενείς τους, η διοίκηση της Βιολάντα, σε νέα ανακοίνωσή της για την τραγωδία, αποκάλυψε τα 3 μέτρα στήριξης για τις οικογένειες τονίζοντας πως η εταιρεία θέτει σε λειτουργία και γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τα παιδιά και τους ενήλικες των οικογενειών.

Διευκρίνισε δε πως η διοίκηση τηρεί αυστηρά τα πρωτόκολλα ασφάλειας τόσο των εργαζομένων όσο και των εγκαταστάσεων. Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως η διοίκηση της Βιολάντα είχε καταθέσει πριν από 4 μήνες μελέτη για την πυρασφάλεια του χώρου, θέλοντας να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας.

Σχετικά με τα extra μέτρα στήριξης των οικογενειών, πέρα από τις αποζημιώσεις που δικαιούνται για τον χαμό των ανθρώπων τους, ανακοινώθηκε πως οικογένειες των θυμάτων θα παίρνουν κάθε μήνα και μέχρι το έτος όπου οι εργαζόμενες θα έβγαιναν στη σύνταξη, τον μισθό τους. Ταυτόχρονα, θα υπάρχει μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά τους αλλά και η άμεση καταβολή 6 μισθών με σκοπό να καλυφθούν τα τρέχοντα έξοδα.

Αναλυτικά:

«Η Βιολάντα πενθεί. Πέντε οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους. Εμείς θρηνούμε πέντε δικούς μας ανθρώπους. Ανθρώπους της οικογένειας Βιολάντα. Μητέρες, εργαζόμενες, ζωές που κόπηκαν απότομα. Αυτή τη στιγμή προέχει ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και η φροντίδα για όσους πλήττονται άμεσα και έμμεσα από αυτή την τραγωδία. Στεκόμαστε δίπλα τους με διακριτικότητα και έμπρακτη στήριξη.

Με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε, η Διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους:

Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόποση με το μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης .

ισόποση με το μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις . Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους.

των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την Άμεση καταβολή ποσού ισόποσου με έξι (6) μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών

Παράλληλα, η εταιρεία θέτει σε λειτουργία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, τόσο για τις οικογένειες που επλήγησαν όσο και για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας που βιώνουν τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας, και θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης που θα είναι απαραίτητες.

Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς οδύνης κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι η εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων. Η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν στις εγκαταστάσεις μας. Τους ευχαριστούμε θερμά για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουν και συνεργαζόμαστε πλήρως μαζί τους για την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του δυστυχήματος».

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας και Εργασίας, στην εταιρεία είχαν γίνει 4 έλεγχοι το 2025 από την Επιθεώρηση Εργασίας χωρίς να βρίσκει κάτι ύποπτο για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Το χρονικό της τραγωδίας και οι 5 γυναίκες που χάθηκαν άδικα

Συνολικά 5 γυναίκες ξεψύχησαν από την έκρηξη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στα Τρίκαλα. Η σορός της τελευταίας βρέθηκε το πρωί της Τρίτης, στο ισόγειο του εργοστασίου. Όλες οι σοροί αναμένεται να μεταφερθούν σε εργαστήριο της Αθήνας ώστε να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι διαδικασίες ταυτοποίησης.

Οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η έκρηξη, παραμένουν σε εξέλιξη. Οι αρχές εκτιμούν πως η έκρηξη προκλήθηκε είτε από «διαρροή προπανίου» είτε από σκόνη αλευριού.

Όλα έγιναν τα ξημερώματα της Δευτέρας (26.01.2026), γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Η έκρηξη που ακούστηκε ήταν τόσο δυνατή που ο ήχος της έφτασε μέχρι την πόλη. Αμέσως ξέσπασε φωτιά που κατάφερε να καταστρέψει τα πάντα στο εργοστάσιο.

Έξι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στα νοσοκομεία. Σώθηκαν μόνο όσοι είχαν βγει για διάλειμμα ή όσοι στέκονταν κοντά στην έξοδο.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, προσπαθώντας να σώσουν τους εργαζόμενους και να εντοπίσουν τις σορούς των γυναικών.

Κάμερες ασφαλείας επιχειρήσεων κατέγραψαν και τη στιγμή της έκρηξης που ξεσήκωσε όλα τα Τρίκαλα.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο βίντεο, το οποίο προέρχεται από κάμερα ασφαλείας επιχείρησης που βρίσκεται σε απόσταση 200 μέτρων από τις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα», φαίνεται μια τεράστια λάμψη να καλύπτει όλο το πλάνο.

Η έκρηξη ήταν τόσο σφοδρή που είχε ως αποτέλεσμα να εκτοξεύσει την θερμοκρασία στους 1.000 βαθμούς Κελσίου, λιώνοντας ακόμη και τον χάλυβα.