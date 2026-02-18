Βιολάντα: Προφυλακίζεται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο

Σχεδόν 5 ώρες κράτησε η απολογία του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, για τη φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» που στοίχισε 5 ανθρώπινες ζωές.

Η «μαραθώνια» απολογία του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης (18.02.2026). Λίγο αργότερα, έγινε γνωστό ότι κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Στον 5ο όροφο του δικαστικού μεγάρου, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, στον οποίο έδειξαν βίντεο και φωτογραφίες, φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, να δήλωσε συγκλονισμένος από την έκρηξη, να είπε ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχε αυτός ο κίνδυνος και ότι στον χώρο αυτό έπαιζαν τα παιδιά του.

Φίλος του ιδιοκτήτη, είχε αναφέρει ότι δεν είχε ιδέα για το τι ακριβώς είχε γίνει και ότι είχε δώσει «λευκή επιταγή» σε συνεργάτες του για να κάνουν όλες τις μελέτες και όλες τις εργασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης υπέδειξε ανθρώπους που υπέγραφαν, υπέδειξε συνεργάτες του που είχαν την ευθύνη για πολλά πράγματα και φέρεται να είπε ότι έφτασε πολύ αργά στα αυτιά του το θέμα της οσμής.