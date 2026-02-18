Ελλάδα

Βιολάντα: Προφυλακίζεται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο

Πληροφορίες λένε ότι ο ίδιος δηλώνει συγκλονισμένος, τονίζοντας ότι στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις έπαιζαν τα παιδιά του
Απολογία στον ανακριτή Τρικάλων του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας "ΒΙΟΛΑΝΤΑ"
Απολογία στον ανακριτή Τρικάλων του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας "ΒΙΟΛΑΝΤΑ" / ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ / EUROKINISSI

Σχεδόν 5 ώρες κράτησε η απολογία του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, για τη φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» που στοίχισε 5 ανθρώπινες ζωές.

Η «μαραθώνια» απολογία του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης (18.02.2026). Λίγο αργότερα, έγινε γνωστό ότι κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Στον 5ο όροφο του δικαστικού μεγάρου, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, στον οποίο έδειξαν βίντεο και φωτογραφίες, φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, να δήλωσε συγκλονισμένος από την έκρηξη, να είπε ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχε αυτός ο κίνδυνος και ότι στον χώρο αυτό έπαιζαν τα παιδιά του.

Φίλος του ιδιοκτήτη, είχε αναφέρει ότι δεν είχε ιδέα για το τι ακριβώς είχε γίνει και ότι είχε δώσει «λευκή επιταγή» σε συνεργάτες του για να κάνουν όλες τις μελέτες και όλες τις εργασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης υπέδειξε ανθρώπους που υπέγραφαν, υπέδειξε συνεργάτες του που είχαν την ευθύνη για πολλά πράγματα και φέρεται να είπε ότι έφτασε πολύ αργά στα αυτιά του το θέμα της οσμής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
148
127
107
98
88
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καταγγελίες για το κέντρο υγείας Σαλαμίνας: «Η μόνη τύψη που νιώθω είναι ότι δεν επέμεινα να μείνει» λέει ο γιατρός που εξέτασε τον Κώστα Κοσμίδη
«Αν ψάξω την ενοχή μου, το μόνο που θα πω είναι αυτό, που δεν επέμεινα στο να μείνει να περιμένει ασθενοφόρο» λέει ο γιατρός που εξέτασε τον 52χρονο μοντέρ
Κώστας Κοσμίδης
Βιολάντα: «Είμαι συγκλονισμένος, δεν γνώριζα, τα παιδιά μου έπαιζαν εκεί» είπε στην απολογία του ο ιδιοκτήτης
Πλέον αναμένεται η απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή για το αν ο ιδιοκτήτης θα προφυλακιστεί ή θα αφεθεί ελεύθερος με όρους ή αν θα χρειαστεί η υπόθεση της προφυλάκισης να πάει στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών
Το κατεστραμμένο εργοστάσιο
Ποινική δίωξη στην Ειρήνη Μουρτζούκου για ανθρωποκτονία με πρόθεση για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
Η Ειρήνη Μουρτζούκου, καθ’ ομολογία δολοφόνος ακόμη τεσσάρων βρεφών, εκ των οποίων τα δύο δικά της, αντιμετωπίζει ήδη τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, κατά συρροή, τετελεσμένης και σε απόπειρα
Ειρήνη Μουρτζούκου
Newsit logo
Newsit logo