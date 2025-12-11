Βοιωτία: Ανατίναξαν ΑΤΜ στο Κυριάκι και πήραν όλα τα χρήματα

Αναστάτωση προκάλεσε μια ισχυρή έκρηξη στο Κυριάκι Βοιωτίας στις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/12/25) και μάλιστα σε ΑΤΜ της περιοχής.

Πριν ακόμη χαράξει, άγνωστοι δράστες ανατίναξαν το ΑΤΜ που βρισκόταν στο ΚΕΠ στο Κυριάκι Βοιωτίας και απέσπασαν τα χρήματα από το μηχάνημα.

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τις αρχές να εκτιμούν ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών για να πετύχουν τον στόχο τους.

Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει γνωστό το ποσό που αφαιρέθηκε, ούτε υπάρχουν μαρτυρίες που να προσδιορίζουν πόσοι ήταν οι δράστες ή πώς κινήθηκαν.

Ωστόσο, υπάρχει άφθονο υλικό προς εξέταση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς, ενώ ο χώρος ερευνήθηκε εξονυχιστικά από τη σήμανση.