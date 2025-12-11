Ελλάδα

Βοιωτία: Ανατίναξαν ΑΤΜ στο Κυριάκι και πήραν όλα τα χρήματα

Δεν είναι γνωστό ακόμη το ποσό που αφαίρεσαν οι δράστες
Έκρηξη σε ΑΤΜ
Έκρηξη σε ΑΤΜ / LamiaReport

Αναστάτωση προκάλεσε μια ισχυρή έκρηξη στο Κυριάκι Βοιωτίας στις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/12/25) και μάλιστα σε ΑΤΜ της περιοχής.

Πριν ακόμη χαράξει, άγνωστοι δράστες ανατίναξαν το ΑΤΜ που βρισκόταν στο ΚΕΠ στο Κυριάκι Βοιωτίας και απέσπασαν τα χρήματα από το μηχάνημα.

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τις αρχές να εκτιμούν ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών για να πετύχουν τον στόχο τους.

Έκρηξη σε ΑΤΜ
Έκρηξη σε ΑΤΜ / LamiaReport
Έκρηξη σε ΑΤΜ
Έκρηξη σε ΑΤΜ / LamiaReport

Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει γνωστό το ποσό που αφαιρέθηκε, ούτε υπάρχουν μαρτυρίες που να προσδιορίζουν πόσοι ήταν οι δράστες ή πώς κινήθηκαν.

Ωστόσο, υπάρχει άφθονο υλικό προς εξέταση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς, ενώ ο χώρος ερευνήθηκε εξονυχιστικά από τη σήμανση.

Ελλάδα
