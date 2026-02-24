Ελλάδα

Βόλος: Με ιογενή μηνιγγίτιδα μαθητής δημοτικού – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Αμέσως ενημερώθηκε και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έκλεισε το Γυμναστήριο που προπονούνταν ο μαθητής και σήμερα θα γίνει απολύμανση ώστε να μπορεί να λειτουργήσει αύριο και να είναι διαθέσιμο στα παιδιά
Κέντρο Υγείας
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Δανάη Δαυλοπούλου

Συναγερμός έχει σημάνει στον Βόλο μετά την διάγνωση ενός μαθητή δημοτικού με ιογενή μηνιγγίτιδα.

Ο μαθητής από τον Βόλο κατά την διάρκεια της προπόνησης σε γυμναστήριο μεγάλου σχολικού συγκροτήματος το περασμένο Σάββατο (21.02.2026) αισθάνθηκε έντονο πονοκέφαλο και ναυτία και αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μόλις έγινε γνωστό ότι υποφέρει από ιογενή μηνιγγίτιδα οι γονείς του ενημέρωσαν τόσο το σχολείο του παιδιού και τον αθλητικό σύλλογο,  ενώ ενημερώθηκε και το Λύκειο που διαθέτει το γυμναστήριο του για να προπονούνται ομάδες και σύλλογοι.

Αμέσως ενημερώθηκε και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έκλεισε το γυμναστήριο και σήμερα θα γίνει απολύμανση ώστε να μπορεί να λειτουργήσει αύριο και να είναι διαθέσιμο στα παιδιά. Ο μαθητής νοσηλεύεται με πολύ καλή πρόγνωση.

