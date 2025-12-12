Βόλος: Οι αντιδράσεις για το ζωντανό πόνι μέσα στη φάτνη και η απάντηση του Αχιλλέα Μπέου

Η φάτνη στον Βόλο μπαίνει για ακόμη μια φορά στο στόχαστρο καταγγελιών, καθώς ο δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος, μπορεί φέτος να επέλεξε να μην βάλει προβατάκια ζωντανά όπως συνήθιζε, αλλά τη «διακόσμησε» με ένα ζωντανό άλογο πόνι.

Κάθε χρόνο φιλοζωικές οργανώσεις καταγγέλλουν την πρακτική αυτή και τις επιλογές του Αχιλλέα Μπέου για τον στολισμό της φάτνης με ζωντανά ζωάκια και έτσι και φέτος, δεν λείπουν οι αναφορές στο πόνι που βρίσκεται στη φάτνη στον Βόλο.

Όπως επισημαίνεται μεταξύ άλλων σε ανάρτηση της Φιλοζωικής Ομάδας Βόλου, το ζώο είναι απομακρυσμένο από το φυσικό του περιβάλλον, εγκλωβισμένο σε μία ξύλινη κατασκευή, με έντονο περιορισμό της φυσιολογικής του κίνησης και εκτεθειμένο σε αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ωςατραξιόν.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Εκ’ μέρους του Δ.Σ, καθώς και των εθελοντών – μελών της Φιλοζωικής Ομάδας Βόλου (Φι.Ο.Β), καταγγέλλουμε την εκμετάλλευση καθώς και την παθητική κακοποίηση ζώου, ράτσας Pony, από το Δήμο Βόλου.

Συγκεκριμένα η Δημοτική αρχή της πόλης μας εκτός του ότι τοποθέτησε άλογο pony στη φάτνη που βρίσκεται στον ιερό Μητροπολιτικό ναό, τοποθέτησε ακόμη ένα (αυτό των φωτογραφιών) εντός της πλατείας Ρήγα Φεραίου όπου λειτουργεί luna park για τον εορτασμό των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς, στο πλαίσιο του στολισμού της πόλης, όπου το παραπάνω ζώο εκτίθεται ως δημόσιο θέαμα σε αντίξοες συνθήκες….

Το ζώο έχει απομακρυνθεί από το φυσικό – οικείο περιβάλλον του, με αποτέλεσμα να είναι εγκλωβισμένο στην ξύλινη κατασκευή της φάτνης και έχει μεγάλο περιορισμό ως προς την φυσιολογική του κίνηση.

Ο μόνος λόγος που παραμένει εγκλωβισμένο είναι διότι χρησιμοποιείται ως “ατραξιόν” στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης, δηλαδή δημόσιο θέαμα.

Με δεδομένο ότι η παραπάνω ενέργειες του Δήμου Βόλου, παραβιάζουν τον νόμο 4830/2021 άρθρο 23, Παρ. 1 και άρθρο 24 Παρ. 1, ζητούμε:

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ – ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΖΩΟΥ (PONY) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΩΡΟ.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση και σεβασμό».

Η απάντηση του Αχιλλέα Μπέου

Ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, απαντώντας στις καταγγελίες, ανέφερε ότι υπάρχει άνθρωπος από τον δήμο που ταΐζει, ποτίζει και καθαρίζει το μέρος που είναι το πόνι, ενώ υπάρχει διαθέσιμος κτηνίατρος 24 ώρες την ημέρα.

«Είναι το άλογο ζώο συντροφιάς; Το παίρνει δηλαδή ο άλλος στο κρεβάτι του; Ζουν στον δικό τους κόσμο της υποκρισίας και της ψευτιάς. Ο δήμος θα κάνει ό,τι προβλέπει ο Νόμος, αλλά δεν θα υποκύψουμε σε παραλογίες. Επιθυμία μου είναι να παραμείνει εκεί η φάτνη, όπου εκατοντάδες παιδάκια βλέπουν το αλογάκι και χαίρονται», είπε ο Αχιλλέας Μπέος μιλώντας για τις νέες καταγγελίες που έγιναν από φιλοζωικές και ΜΚΟ «που παίρνουν χρήματα και δεν ξέρω πού πάνε».

Δείτε στο βίντεο μετά το 5:58 λεπτό:

Για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης με τη φάτνη ο δήμαρχος Βόλου ανέφερε πως «Ένα πράγμα μένει σταθερό κάθε Χριστούγεννα η φάτνη με τα προβατάκια και το άλογο. Φέτος δεν βάλαμε τα προβατάκια λόγω της πανδημίας. Βάλαμε ψεύτικα πρόβατα και φιγούρες».

Όπως είπε ο Αχιλλέας Μπέος για όσους έκαναν καταγγελίες, «αυτοί είναι ικανοί να του πετάξουν κάτι και να πάθει ζημιά το ζωντανό. Τέτοια κακία έχουν και μίσος».

«Παντού το κοινοποιήσατε, μόνο στον Τραμπ δεν το κοινοποιήσατε ρε νούμερα», ανέφερε σχετικά με την επιστολή της φιλοζωικής του Βόλου.

Όπως είπε σχετικά με το τι θα γίνει με το πόνι και αν θα παραμείνει δήλωσε «το έγγραφο γράφει να ενημερωθούν αν τηρούνται όλοι οι νόμοι και οι προϋποθέσεις. Θα το δούμε. Η δημοτική αρχή συμμορφώνεται με τον νόμο αλλά όχι με παραλογίες. Κάποιοι έχουν συγκεκριμένες τάσεις να δημιουργούν πρόβλημα στη δημοτική αρχή».