Φθιώτιδα: Η στιγμή της διαφυγής των δραστών μετά την ληστεία στην τράπεζα – Τους έπεσαν τα χρήματα στη μέση του δρόμου

Πάνω από 100.000 ευρώ η λεία τους - Απείλησαν με καλάσνικοφ τους υπαλλήλους και άδειασαν το χρηματοκιβώτιο
Πεσμένα στη μέση του δρόμου τα χαρτονομίσματα από το χρηματοκιβώτιο
Φωτογραφίες ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία στην τράπεζα της Κάτω Τιθορέας, στην Φθιώτιδα, έρχονται στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr. Οι 3 κουκουλοφόροι με τα καλάσνικοφ, αφού εισέβαλαν στο υποκατάστημα και άρπαξαν πάνω από 100.000 ευρώ, στην συνέχεια τράπηκαν σε φυγή, αρχικά πεζοί. Τη στιγμή όμως που έτρεχαν, τους έπεσαν τα χρήματα με αποτέλεσμα να σκύψουν και να ξεκινήσουν να μαζεύουν τα χαρτονομίσματα από την μέση του δρόμου.

Η ληστεία έγινε γύρω στις 10:00 το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας. Οι 3 δράστες εισέβαλαν στο κατάστημα και ξεκίνησαν να απειλούν τους υπαλλήλους, προτάσσοντας τα καλάσνικοφ τους.

Τη στιγμή της ληστείας, μέσα στην τράπεζα βρίσκονταν τουλάχιστον 3 άτομα.

Στη συνέχεια κατέβηκαν στον χώρο όπου φυλάσσονταν το χρηματοκιβώτιο και άρπαξαν χρήματα που ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ.

Βγαίνοντας όμως από την τράπεζα, ήρθε και η… γκάφα. Τους έπεσαν τα χρήματα στη μέση του δρόμου και ξεκίνησαν να μαζεύουν πανικόβλητοι τα χαρτονομίσματα ώστε να φύγουν γρήγορα από το σημείο.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο μάρκας Peugeot ασημί χρώματος και διέφυγαν με κατεύθυνση προς τη Βελίτσα Παρνασσού.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους ενώ ήδη λαμβάνουν καταθέσεις από τους αυτόπτες μάρτυρες και ερευνούν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας.

