Βόρειο Σέλας και στην Ελλάδα: Εντυπωσιακές εικόνες από Κέρκυρα και Χορτιάτη

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο ουρανός «βάφτηκε» με έντονες αποχρώσεις του κόκκινου και του μοβ δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό
Βόρειο Σέλας στην Κέρκυρα
Βόρειο Σέλας στην Κέρκυρα \ Φωτογραφία: Βασίλης Διονυσόπουλος

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του και στον ελληνικό ουρανό, καθώς η ισχυρή ηλιακή καταιγίδα κατηγορίας G4 έφερε εικόνες του Βορείου Σέλας και στη χώρα μας.

Και μπορεί ειδικά σε χώρες της Ευρώπης οι εικόνες από τη ηλιακή καταιγίδα να είναι εντυπωσιακές, ωστόσο και στον ελληνικό ουρανό θαυμάσαμε το Βόρειο Σέλας. Σε Κέρκυρα και Χορτιάτη καταγράφηκαν μοναδικά στιγμιότυπα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο ουρανός «βάφτηκε» με έντονες αποχρώσεις του κόκκινου και του μοβ, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θύμιζε βορειότερα γεωγραφικά πλάτη και προκάλεσε ενθουσιασμό και έκπληξη σε όσους το παρακολούθησαν.

Το φαινόμενο, το οποίο σπάνια γίνεται ορατό τόσο νότια, καταγράφηκε σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από τον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, όπου κάτοικοι απαθανάτισαν το μοναδικό θέαμα και τις μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με ανάρτηση του Weather News Greece.

Αντίστοιχα, στην Κέρκυρα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, το Βόρειο Σέλας έκανε την εμφάνισή του πάνω από το νησί, δίνοντας στον ουρανό ένα ξεχωριστό χρώμα.

Η γεωμαγνητική καταιγίδα που χτυπά τον πλανήτη τοποθετείται στο επίπεδο 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα, εξήγησε ο ειδικός Σον Ντολ του αμερικανικού κέντρου προβλέψεων διαστημικών μετεωρολογικών συνθηκών (SWPC).

Αναμένεται να συνεχιστεί σήμερα, πάντως με μικρότερη ένταση. Η ηλιακή καταιγίδα σε εξέλιξη προκλήθηκε από «ισχυρή ηλιακή έκρηξη που έγινε χθες», σύμφωνα με τον κ. Ντολ.

