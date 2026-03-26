Βορίζια: Ανώνυμο e-mail και καταθέσεις Καργάκηδων βάζουν νέα πρόσωπα στο προσκήνιο του μακελειού

Ο 30χρονος ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος με μοναδικό περιοριστικό όρο αυτόν της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
Ισχυρή αστυνομική δύναμη στα Βορίζια / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI

Ένα ακόμα πρόσωπο προστέθηκε στη λίστα των κατηγορουμένων για το αιματοκύλισμα στο μακελειό των Βοριζίων στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη έστησαν ενέδρα και δολοφόνησαν τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη, Αργότερα την ίδια μέρα δολοφονήθηκε και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, πρόκειται για έναν 30χρονο, συγγενή της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που την Πέμπτη (26/3/2026) πέρασε την πόρτα του γραφείου της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθεί για τις βαρύτατες κατηγορίες που του αποδίδονται για το μακελειό και τη δολοφονία στα Βορίζια.

Σε βάρος του 30χρονου κινήθηκε η ποινική διαδικασία καθώς σύμφωνα με ανώνυμο e-mail που εστάλη στην Αστυνομία αλλά και σε καταθέσεις μελών της οικογένειας Καργάκη εκείνος φέρεται να βρίσκεται στον τόπο του διπλού φονικού. Στο επίμαχο e-mail γίνεται αναφορά και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία δεν αποκλείεται να κληθούν ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την πολύκροτη υπόθεση.

Ο 30χρονος, πατέρας τριών μικρών παιδιών, απολογήθηκε συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του, Αλεξάνδρα Σπανάκη και Λευτέρη Κάρτσωνα. Δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι η απολογία του διήρκησε περίπου μία ώρα, με τον κατηγορούμενο να δέχεται πλήθος ερωτήσεων. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι το μοιραίο πρωϊνό βρισκόταν στην αυτοψία των αστυνομικών για την βόμβα που εξερράγη στο σπίτι του συγγενή του και ακολούθως μετέβη στο σπίτι της γιαγιάς του.

Ισχυρίζεται ότι δεν βρισκόταν καν στον τόπο της αιματοχυσίας και επικαλείται συγκεκριμένους μάρτυρες. Ανέφερε ακόμα ότι στην συνέχεια, όταν πλέον έμαθε τι συνέβη, πήρε την οικογένεια του και έφυγαν από το χωριό καθώς φοβήθηκε αντίποινα.

Με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 30χρονος αφέθηκε ελεύθερος με μοναδικό περιοριστικό όρο αυτόν της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα για το μακελειό προσωρινά κρατούμενοι είναι 7 κατηγορούμενοι: δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη και πέντε μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Άπαντες είναι υπόδικοι σε σωφρονιστικά καταστήματα εκτός Κρήτης. Ακόμα έχει απολογηθεί ο πατέρας των αδερφών Φραγιαδάκη, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αμπελόκηποι: Γιος δημοσιογράφου και ψυχικά ασθενής ο 35χρονος που τραυμάτισε αστυνομικό με τσεκούρι – «Τον ξέραμε από τη γειτονιά, έκανε φασαρίες»
Γειτόνισσα του δράστη, περιέγραψε έναν άνδρα που είχε εμμονές, την παρακολουθούσε και η ίδια έχει καλέσει αρκετές φορές την Αστυνομία
35χρονος
Newsit logo
Newsit logo