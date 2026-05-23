Καιρός: Βροχές και καταιγίδες «χτυπούν» τη χώρα πριν επιστρέψουν τα 30άρια – Πώς θα κυλήσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Κορυφώνεται η αστάθεια του καιρού σήμερα (23.05.2026) με βροχές, μπόρες και καταιγίδες να «χτυπούν» τις περισσότερες περιοχές της χώρας, πριν ξεκινήσουν και πάλι -αλλά για λίγο- τα 30άρια. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα θα είναι οι χαλαζοπτώσεις.

Εγκλωβισμένες, ψυχρές αέριες μάζες έχουν προκαλέσει ήδη βροχές οι οποίες θα συνεχίσουν μέχρι τουλάχιστον και την Τρίτη. Τα φαινόμενα επηρεάζουν κυρίως τα ανατολικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Στερεά και το Αιγαίο ενώ από το μεσημέρι θα γενικευτούν, φέρνοντας καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.

Στον «πυρήνα» των φαινομένων θα βρεθούν και Πελοπόννησος, Θεσσαλία, Μακεδονία, δυτική Κρήτη, Δωδεκάνησα ενώ από το απόγευμα και η Θράκη, σύμφωνα με την Όλγα Παπαβγούλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ ενώ αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Στην Αττική, οι καταιγίδες θα πλήξουν κυρίως περιοχές προς τον Σαρωνικό ενώ στη Θεσσαλονίκη τα φαινόμενα θα ενταθούν από το μεσημέρι.

Την Κυριακή τώρα, οι βροχές από το μεσημέρι θα πυκνώσουν σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία και Μακεδονία ενώ λίγες βροχές αναμένονται και το πρωί στην Αττική.

Οι βοριάδες θα ενισχυθούν φτάνοντας τα 6 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει ελάχιστα.

Τη Δευτέρα, η αστάθεια θα παραμείνει αλλά περιορισμένη στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια της Κρήτης. Βροχές αναμένονται σε Πελοπόννησο, δυτικά, Θεσσαλία και Μακεδονία ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν και άλλο αγγίζοντας τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρές αυξομειώσεις.

Την Τρίτη αναμένονται λίγες μπόρες σε Πίνδο και Μακεδονία ενώ θα επιστρέψουν τα 30άρια, προσωρινά, καθώς το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αναμένεται νέα αστάθεια.

O καιρός σήμερα

Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα δυτικά αρχικά λίγες νεφώσεις, γρήγορα όμως οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο από το βράδυ 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Θα φτάσει στην ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και κατά τόπους στα δυτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες εώς τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι – απόγευμα θα εκδηλωθούν εκ νέου όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στην κεντρική Μακεδονία πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες εκ νέου στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα θαλάσσια – παράκτια μέχρι νωρίς το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στις Κυκλάδες και μέχρι αργά το απόγευμα στην Κρήτη.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι στις Κυκλάδες βόρειοι 4 με 5 και πρόσκαιρα το βράδυ τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα, κυρίως στα νότια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Κυριακή 24.05.2026

Στα ανατολικά άστατος καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, τοπικές βροχές ή όμβρους και στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα δυτικά αρχικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά από το μεσημέρι 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Θα φτάσει στην ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 και τοπικά τους 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 25.05.2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Βελτίωση από το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Πρόγνωση για την Τρίτη 26.05.2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι το μεσημέρι – απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 27.05.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.