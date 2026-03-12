Ελλάδα

Βούλα: Νεκρή η οδηγός ταξί που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο μετά τα μεσάνυχτα

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την 55χρονη οδηγό ταξί σε βαριά κατάσταση και τη μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου λίγο αργότερα κατέληξε εξαιτίας των τραυμάτων της
Το ταξί μου εμπλέκεται στο τροχαίο
Υπέκυψε στα τραύματά της η οδηγός ταξί μετά το τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη συμβολή της Λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Ευελπίδων, στη Βούλα.

Το τροχαίο στη Βούλα σημειώθηκε όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ταξί, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στα οχήματά τους η 55χρονη οδηγός του ταξί και ο 23χρονος οδηγός του άλλου οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των δύο οδηγών. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την 55χρονη σε βαριά κατάσταση και τη μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου λίγο αργότερα κατέληξε εξαιτίας των τραυμάτων της.

Ο 23χρονος οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και νοσηλεύεται.

Το σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο
Από το τροχαίο μια γυναίκα έχασε τη ζωή της
Το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα.

Ελλάδα
