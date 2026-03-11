Ελλάδα

Τροχαίο στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου με μία οδηγό ταξί βαριά τραυματισμένη

Το τροχαίο συνέβη όταν ένα ταξί συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ένα ΙΧ
Σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου
Στιγμιότυπο από το σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου / πηγή φωτογραφίας orangepress.gr

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της παραλιακής με τη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, στο ύψος της Βούλας χθες (11.03.2026) μετά τα μεσάνυχτα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη όταν ένα ταξί συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ένα ΙΧ στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου.

Κατά την πρόσκρουση τα οχήματα υπέστησαν πολύ σοβαρές φθορές και οι δύο οδηγοί εγκλωβίστηκαν.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής και με ειδικό διασωστικό εξοπλισμό απεγκλώβισαν τους δύο οδηγούς.

Η οδηγός του ταξί, 50-55 ετών, μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο Ασκληπιείο Βούλας.

Ο 23χρονος οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε ελαφρά.

 

Επί τόπου έσπευσαν πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Το ανακριτικό της Τροχαίας ερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.

