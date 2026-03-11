Τροχαίο στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου με μία οδηγό ταξί βαριά τραυματισμένη

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της παραλιακής με τη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, στο ύψος της Βούλας χθες (11.03.2026) μετά τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη όταν ένα ταξί συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ένα ΙΧ στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου.

Κατά την πρόσκρουση τα οχήματα υπέστησαν πολύ σοβαρές φθορές και οι δύο οδηγοί εγκλωβίστηκαν.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής και με ειδικό διασωστικό εξοπλισμό απεγκλώβισαν τους δύο οδηγούς.

Η οδηγός του ταξί, 50-55 ετών, μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο Ασκληπιείο Βούλας.

Ο 23χρονος οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε ελαφρά.

Ολοκληρώθηκε #απεγκλωβισμός μιας γυναίκας η οποία παραδόθηκε στο #ΕΚΑΒ και ενός άνδρα από Ε.Ι.Χ. οχήματα, με τη χρήση διασωστικής σειράς, συνεπεία τροχαίου στον δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 11, 2026

Επί τόπου έσπευσαν πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Το ανακριτικό της Τροχαίας ερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.