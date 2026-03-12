Βούλα: Πέρασε με κόκκινο ο 24χρονος που ενεπλάκη στο τροχαίο που έχασε τη ζωή της η οδηγός του ταξί

Σε παραβίαση κόκκινου σηματοδότη φαίνεται να οφείλεται το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (12.3.26) στη Βούλα κι είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια 58χρονη οδηγός ταξί.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους οι άνδρες της Τροχαίας που έχουν επιληφθεί του περιστατικού, ο 24χρονος -που προκάλεσε το τροχαίο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η οδηγός του ταξί– κινούνταν με το αυτοκίνητο του στη μεσαία λωρίδα της Λεωφόρος Καραμανλή στη Βούλα και με κατεύθυνση προς τη Γλυφάδα.

Φτάνοντας στη συμβολή με Λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου ο νεαρός οδηγός πέρασε με κόκκινο και έπεσε πάνω στο ταξί της 58χρονης.

Η επαγγελματίας οδηγός που βρίσκονταν στο αντίθετο ρεύμα, εκείνη τη στιγμή προσπαθούσε να στρίψει στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, ωστόσο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το αυτοκίνητο του 24χρονο.

Το ταξί κατέληξε πάνω σε ένα δέντρο, ενώ στο σημείο έσπευσαν άνδρες της πυροσβεστικής όπου απεγκλώβισαν την 58χρονη και τον 24χρονο από τα οχήματα τους.

Η οδηγός του ταξί βαριά τραυματισμένη μεταφέρθηκε στον νοσοκομείο, οπού εκεί και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές των γιατρών άφησε την τελευταία της πνοή.

Ο 24χρονος μεταφέρθηκε κι αυτός στο «Ασκληπιείο Βούλας» όπου νοσηλεύεται με ελαφριά τραύματα.