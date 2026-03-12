Ελλάδα

Βούλα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκίνητου με το ταξί της 55χρονης που σκοτώθηκε

Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας όπου και ξεψύχησε - Στο νοσοκομείο και ο 23χρονος οδηγός - Πώς έγινε η τραγωδία
Η στιγμή που το αυτοκίνητο συγκρούεται πλαγιομετωπικά με το ταξί της 55χρονης
Η στιγμή που το αυτοκίνητο συγκρούεται πλαγιομετωπικά με το ταξί της 55χρονης
Βασίλης Σακουλέβας

Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα στη Βούλα, μεταξύ του 23χρονου και της 55χρονης οδηγού ταξί που τραυματίστηκε θανάσιμα, φέρνει στο «φως» της δημοσιότητας το newsit.gr.

Το οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε προέρχεται από κάμερα ασφαλείας όπου βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη διασταύρωση της Βούλας όπου σημειώθηκε το τραγικό τροχαίο δυστύχημα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα (12.03.2026)

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, το ταξί κινούνταν στη λεωφόρο Καραμανλή με κατεύθυνση από Γλυφάδα προς Βουλιαγμένη. Φτάνοντας στη διασταύρωση με την λεωφόρο Ευελπίδων, η οδηγός του ταξί έστριψε αριστερά, με στόχο να κατευθυνθεί προς τη Βάρη. Τότε, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 23χρονος, και κινούνταν στη λεωφόρο Καραμανλή με κατεύθυνση τη Γλυφάδα, έπεσε πάνω στο ταξί με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά η 55χρονη και να μεταφερθεί στο Ασκληπιείο της Βούλας όπου εκεί άφησε την τελευταία της πνοή.

Δείτε την σύγκρουση των οχημάτων στο 00.06:

Ο 23χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και νοσηλεύεται.

Όπως βλέπεται στο οπτικό υλικό, όλα συνέβησαν όταν η οδηγός του ταξί αποπειράθηκε να περάσει το φανάρι και να κινηθεί στη λεωφόρο Ευελπίδων.

Το ταξί μου εμπλέκεται στο τροχαίο
Το ταξί της 55χρονης που σκοτώθηκε

Τότε το αυτοκίνητο του 23χρονου έπεσε πάνω της με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να συγκρουστούν πλαγιομετωπικά και το ταξί, από τη σφοδρή σύγκρουση, να καταλήξει σε ένα δέντρο.

Το σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο
Το σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των δύο οδηγών.

Το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα.

