Βρέθηκε λύση για να επιστρέψουν οι μαθητές που ξέμειναν στη Φρανκφούρτη!

Το βράδυ της Δευτέρας (25.2.2019) παρενέβη για να δώσει τη λύση για τους μαθητές που παραμένουν στη Φρανκφούρτη το Υπουργείο Παιδείας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο ανέλαβε να πληρώσει τη διαμονή και την επιστροφή τους “ώστε να βγουν (μαθητές και συνοδοί καθηγητές) από το αδιέξοδο”.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της διεύθυνσης του σχολείου, εξαπατήθηκαν από το τουριστικό γραφείο Travel con, με αποτέλεσμα, αντί να επιστρέψουν το περασμένο Σάββατο (23.2.2019) το απόγευμα, να παραμένουν ακόμη στο ξενοδοχείο, χωρίς ενημέρωση από το πρακτορείο, για την δυνατότητα επιστροφής τους και χωρίς να εξασφαλίζεται η πληρωμή της διαμονής.

