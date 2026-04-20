Χαϊδάρι: 4 ώρες κράτησε το χειρουργείο για την 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι στο σχολείο της – «Είναι θαύμα που ζει»

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα τη Δευτέρας 20.04.2026, το χειρουργείο, στο οποίο υποβλήθηκε η 13χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, έπεσε από τον πρώτο όροφο του 7ου Γυμνασίου στο Χαϊδάρι.

Μετά από μάχη των γιατρών για περίπου 4 ώρες μέσα στο χειρουργείο, η 13χρονη που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά όταν έπεσε από μπαλκόνι του σχολείου της στο Χαΐδάρι το πρωί της ίδιας ημέρας, βγήκε από το χειρουργείο και είναι ακόμη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η δήλωση του Μιχάλη Γιαννάκου στο newsit.gr

«Μόλις ολοκληρώθηκε το χειρουργείο. Το δεκατριάχρονο κοριτσάκι είναι θαύμα που ζει και πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στην ιατρική ομάδα που το χειρούργησε το παιδί, σε τόσο κρίσιμη, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση που είναι.

Έκανε ανακοπές στο χειρουργείο, το επανέφεραν. Χειρουργήθηκε. Του έκαναν κρανιεκτομή, αντιμετώπισαν τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το κάταγμα που είχε στη βάση του κρανίου και τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αντιμετώπισαν και τον αιμοθώρακα χειρουργικά.

Αλλά το παιδί όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, είχε πολύ σοβαρά τραύματα στον εγκέφαλο. Είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι λεπτό με το λεπτό η κατάσταση, όπως σας είπα. Έκανε ανακοπές στο χειρουργείο. Πάμε λεπτό-λεπτό, πάμε ώρα-ώρα εδώ πέρα.

Ζει από θαύμα, σε κάθε περίπτωση. ΑΞΙΖΟΥΝ πολλά συγχαρητήρια στην χειρουργική ομάδα που υπό δύσκολες συνθήκες έκαναν το χειρουργείο.

Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει εισαγγελική έρευνα, να διερευνηθούν τα αίτια που συνέβη αυτό το τραγικό συμβάν στο παιδί.

Και αυτό που έχουμε να προτείνουμε είναι ότι θα πρέπει οι γονείς, οι καθηγητές και οι δάσκαλοι να μιλούν περισσότερο στα παιδιά. Να είναι πιο κοντά στα παιδιά και να μιλούν περισσότερο».

Το σοβαρό ατύχημα έγινε στο 7ο Γυμνάσιο του Χαϊδαρίου γύρω στις 11:00 το πρωί της Δευτέρας (20.04.2026) όταν η 13χρονη μαθήτρια της Α΄ Γυμνασίου, βγήκε από την τάξη της για να κάνει διάλειμμα. Τότε φαίνεται πως έχασε την ισορροπία της ενώ βρίσκονταν στο μπαλκόνι του σχολείου και έτσι έπεσε στο κενό.