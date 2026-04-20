Χαϊδάρι: Μαθήτρια έπεσε από τον 1ο όροφο του σχολείου της – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο «Παίδων» ένα κορίτσι 13 χρόνων το οποίο έπεσε από τον 1ο όροφο του σχολείου της στο Χαϊδάρι.

Το σοβαρό ατύχημα έγινε στο 7ο Γυμνάσιο του Χαϊδαρίου γύρω στις 11:00 το πρωί της Δευτέρας (20.04.2026) όταν η 13χρονη βγήκε από την τάξη της για να κάνει διάλλειμα. Τότε φαίνεται πως έχασε την ισορροπία της ενώ βρίσκονταν στο μπαλκόνι του σχολείου και έτσι έπεσε στο κενό.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως υποχώρησε το κάγκελο στο οποίο ακούμπαγε.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, με τους καθηγητές του κοριτσιού να ειδοποιούν αμέσως το ΕΚΑΒ.

Κινητή μονάδα έφτασε στο σχολείο μέσα σε 5 λεπτά και στη συνέχεια ακολούθησε το ασθενοφόρο που παρέλαβε την 13χρονη σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Την μετέφερε αρχικά στο Αττικόν όπου και διασωληνώθηκε και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία».

Πλέον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό που γίνεται σήμερα στην Αθήνα καθώς μία 51χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν έπεσε από τον 2ο όροφο του υπουργείου Τουρισμού.