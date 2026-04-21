Χαϊδάρι: «Έπεσε με το κεφάλι, υπάρχει προστατευτική κουπαστή στο σημείο» λέει η διευθύντρια του σχολείου της 13χρονης

Την δικιά της μαρτυρία έδωσε σήμερα (21/4/2026) η διευθύντρια του σχολείου στο Χαϊδάρι όπου έπεσε από το μπαλκόνι η 13χρονη μαθήτρια, με εκείνη να διαψεύδει κάθε σενάριο περί κατασκευαστικού προβλήματος του κτιρίου του 7ου Γυμνασίου της περιοχής.

Η διευθύντρια του σχολείου στο Χαϊδάρι μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha και επεσήμανε ότι δεν τίθεται ζήτημα κατασκευής, ενώ αναφέρθηκε και στις πρώτες στιγμές μετά το ατύχημα. Όπως υποστήριξε έφτασε άμεσα στο σημείο η νοσηλεύτρια του σχολείου και στη συνέχεια το ΕΚΑΒ.

«Την ώρα του διαλείμματος έπεσε από το μπαλκόνι. Η Αστυνομία ερευνά το συμβάν. Υπήρχε και νοσηλεύτρια στο σχολείο, έφτασε αμέσως. Ήρθε και το ΕΚΑΒ αμέσως. Έπεσε με το κεφάλι», είπε η διευθύντρια.

Όταν της έγινε η ερώτηση για το αν το κορίτσι είχε τις αισθήσεις του, η διευθύντρια απάντησε: «Απ’ ό,τι φάνηκε, όχι, μου είπε η νοσηλεύτρια».

«Κάτι άκουσα ότι καθόταν επάνω στην κουπαστή ή κατέρρευσε η κουπαστή, δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Υπάρχει μαντράκι, προστατευτική κουπαστή, είναι μια χαρά στη θέση της. Δεν υπήρξε περίπτωση εδώ κάτι κατασκευαστικό να έχει συμβεί».

Η ανακοίνωση του σχολείου στην προσευχή

Σε ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της πρωινής προσευχής, έγινε γνωστό στα παιδιά ότι μπορούν, αν το επιθυμούν, να απευθύνονται σε ψυχολόγους που βρίσκονται στο σχολείο για οποιοδήποτε πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίζουν.

«Λοιπόν θα ξεκινήσουμε κανονικά, όπως είπα, και σήμερα. Θα υπάρχουν ψυχολόγοι οι οποίοι, αν χρειάζεστε οτιδήποτε, θα μιλήσετε με τους καθηγητές σας. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ψυχολόγοι θα βρίσκονται εδώ όποιος χρειάζεται κάτι, να μιλήσει. Είναι πολύ ωραίο να βγάζουμε από μέσα μας ό,τι μας στεναχωρεί» αναφέρει η ανακοίνωση που έγινε κατά τη διάρκεια της πρωινής προσευχής στο σχολείο.

«Κανονικά ό,τι χρειάζεστε και από τους καθηγητές είναι εδώ να τους ενοχλείτε. Είναι πολύ ωραίο μαζί να το μοιραζόμαστε. Όποιο παιδί χρειάζεται κάτι να έρχεται πάνω. Εύχομαι γρήγορα να συνέλθουμε από αυτό. Ξανά λέω προσευχόμαστε όλοι για τη συμμαθήτριά σας και ευχόμαστε το καλύτερο. Αν έχω κάποιο νεότερο θα σας ενημερώσω».

Το χειρουργείο και τα κρίσιμα 24ωρα για τη 13χρονη

Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (20/4/2026), όταν η 13χρονη έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, με τις αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.

Άμεσα η ανήλικη διακομίστηκε, αρχικά, στο «Αττικόν», ως το πιο κοντινό νοσοκομείο του ΕΣΥ, όπου οι γιατροί τη διασωλήνωσαν. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο «Αγία Σοφία», όπου υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο.

Η μαθήτρια υπέστη διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα, το οποίο είναι ενδεικτικό και χαρακτηριστικό της ισχυρής έντασης με την οποία αντέδρασε ο εγκέφαλός της στις σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κάταγμα στη βάση του κρανίου της, το οποίο είναι ενδεικτικό και χαρακτηριστικό της σοβαρότητας των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, καθώς και κάταγμα στα αριστερά της λεκάνης της και αριστερό πνευμοθώρακα.

Τα σενάρια που εξετάζονται μετά τις τελευταίες μαρτυρίες

Για να φτάσουν στην λύση του «μυστηρίου» οι αστυνομικές αρχές έχουν ακούσει πολλές μαρτυρίες οι οποίες μπορεί να τους βοηθήσουν να φτάσουν στο συμπέρασμα του τι έγινε πραγματικά με την 13χρονη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπάρχει μαρτυρία από τη φίλη της 13χρονης, η οποία βρισκόταν μαζί της τη στιγμή του περιστατικού και αναφέρει ότι το παιδί φέρεται να έπεσε μόνο του, με τις αρχές να εξετάζουν και το ενδεχόμενο αυτοχειρίας.

Πηγές από το οικογενειακό περιβάλλον της 13χρονης τονίζουν πως πρόκειται για ατύχημα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που δημοσίευσε ο ANT1 το κορίτσι φαίνεται να ακούστηκε να λέει ότι θα πηδήξει. Ακόμα, άνδρας που έχει σχέση με το σχολείο υποστήριξε ότι «είναι δύσκολο να ήταν ατύχημα, δεν γίνεται να πέσεις σε αυτό το σημείο». Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Νωρίτερα ακόμα η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στον ANT1 ανέφερε ότι υπάρχουν άλλες μαρτυρίες ότι το παιδί καθόταν στο κάγκελο.

Μέχρι στιγμής οι Αρχές έχουν καταφέρει να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να την έσπρωξε κάποιος μαθητής καθώς και να υποχώρησε κάποιο φθαρμένο κάγκελο που ήταν πάνω στο τοιχίο.