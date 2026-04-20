Χαϊδάρι: «Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου γλίστρησε προς τα πίσω» λέει καθηγήτρια για την 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από τον 1ο όροφο του σχολείου της

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» η 13χρονη μαθήτρια της Α΄Γυμνασίου που έπεσε από τον πρώτο όροφο του σχολείου της στο Χαϊδάρι, το πρωί της Δευτέρας (20.4.26).

Από την πτώση η μαθήτρια του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου τραυματίστηκε σοβαρά. Αρχικά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σχολείο στο «Αττικό» νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Παίδων «Αγία Σοφία».

Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έχει υποστεί εγκεφαλικό οίδημα και γι’ αυτό εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη φέρει δύο κατάγματα στο κρανίο και ένα στη λεκάνη, με τους γιατρούς να σημειώνουν πως δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Όπως τόνισε καθηγήτρια του σχολείου στο Live News, όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Το κορίτσι είχε ανέβει στη σκάλα, γλίστρησε προς τα πίσω, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και έπεσε στο κενό.

«Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα. Το κορίτσι μιλούσε με κάποια παιδιά εκείνη την στιγμή ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλο μαθητή να μην κάθεται εκεί και έφυγε. Δεν πρόλαβε κάποιος να της πει να φύγει και σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω. Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, κάποια παιδιά έτρεξαν στο γραφείο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα», δήλωσε.

«Δεν μιλούσε, προσπαθούσαμε να της μιλήσουμε αλλά δεν ανταποκρινόταν. Στο συγκεκριμένο σημείο κάθε μέρα κάθονται αρκετά παιδιά. Σε όλους γινόταν συστάσεις να μη κάθονται στα κάγκελα», ανέφερε.

«Ήμουν σούπερ μάρκετ. Με ειδοποίησαν από το σχολείο ότι έπεσε, δεν ήξερα τίποτα. Δεν ξέρουμε κάτι ακόμη, αυτήν την ώρα χειρουργείται, περιμένουμε να δούμε τι θα πουν οι γιατροί», είπε η μητέρα της 13χρονης.