Ελλάδα

Χαλάνδρι: Φαγητό έκρυβε το ύποπτο πακέτο έξω από το ρωσικό προξενείο – Έγινε ελεγχόμενη έκρηξη

Το πακέτο, που έφερε ετικέτα εταιρείας διανομής έτοιμου φαγητού, βρέθηκε από διερχόμενο στην οδό Τζαβέλα
Αστυνομικοί
Photo / Eurokinissi

Άνθρακας ο θησαυρός ή μάλλον… φαγητό ήταν το ύποπτο αντικείμενο, που έφερε αναστάτωση στο Χαλάνδρι.

Όπως φαίνεται το «ύποπτο» πακέτο που προκάλεσε συναγερμό στις αρχές στο Χαλάνδρι αποδείχτηκε ότι περιείχε φαγητό. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι και «εξουδετερώθηκε» με ελεγχόμενη έκρηξη λίγο μετά τις 14.00.

Το πακέτο, που έφερε ετικέτα εταιρείας διανομής έτοιμου φαγητού, βρέθηκε από διερχόμενο στην οδό Τζαβέλα, έξω από γραφείο του ρωσικού προξενείου, ο οποίος θεώρησε ότι ήταν ύποπτο και κάλεσε την Αστυνομία.

Αμέσως αποκλείστηκε το σημείο και κλήθηκε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, το οποίο προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη.

Όπως αποδείχτηκε επρόκειτο πράγματι για φαγητό και ο συναγερμός έληξε.

Ελλάδα
