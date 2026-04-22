Χαλκίδα: Χτύπησε με τον σύντροφό της την ηλικιωμένη μητέρα της και την έβαλε να κάτσει «τιμωρία» στο ένα πόδι

Την απόλυτη κόλαση φέρεται πως ζούσε μία ηλικιωμένη γυναίκα στην Χαλκίδα από την κόρη της. Η 70χρονη έσπασε την σιωπή της και κατήγγειλε στην αστυνομία την συστηματική κακοποίησή της τόσο από την κόρη της όσο και από τον σύντροφό της.

Η ηλικιωμένη κατάφερε να βρει την δύναμη να μιλήσει την περασμένη Δευτέρα (20.04.2026) για την κακοποίηση που υπέστη. Είπε στους αστυνομικούς πως η 46χρονη κόρη της και ο σύντροφος του παιδιού της, ηλικίας 47 χρόνων, την χτύπησαν άγρια με μπουνιές και κλωτσιές σε όλο της το σώμα.

Αφού η γυναίκα έπεσε αιμόφυρτη στο πάτωμα, την έσυραν ως την κουζίνα όπου της πέταξαν κρύο νερό στο πρόσωπο.

Η μανία τους ωστόσο δεν τελείωσε εκεί. Αφού η ηλικιωμένη βρήκε την δύναμη να σηκωθεί, την έβαλαν «τιμωρία» σαν μικρό παιδί, αναγκάζοντάς την να σταθεί με το ένα πόδι όρθιο.

Σύμφωνα και πάλι με την καταγγελία, η 70χρονη αποκάλυψε στους αστυνομικούς πως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που κακοποιούνταν.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν αμέσως το ζευγάρι ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.