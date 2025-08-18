Χαλκιδική: 15χρονος ξυλοκοπήθηκε από ανήλικους που προσπάθησαν να τον ληστέψουν – «Είναι πολύ ταραγμένος και φοβισμένος»

Στο νοσοκομείο βρέθηκε 15χρονο αγόρι μετά από επίθεση που δέχτηκε από ομάδα ανηλίκων με σκοπό τη ληστεία στη Χαλκιδική. O πατέρας του 15χρονου μιλάει στο newsit.gr.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 16.08.2025 στην παραλία της Νέας Ποτίδαιας Χαλκιδικής. Ένας 17χρονος μαζί με άλλους 4 ανήλικους συνεργούς του και μη έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, προσέγγισαν δύο 15χρονους που κάθονταν σε παγκάκι της περιοχής, με σκοπό τη ληστεία.

Ο ένας από τα θύματα αρνήθηκε να τους παραδώσει το τσαντάκι του, με αποτέλεσμα η παρέα των επίδοξων ανήλικων ληστών να τον γρονθοκοπήσει και να καταφέρει να το πάρει στα χέρια της μαζί με το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ, μία τραπεζική κάρτα και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο φίλος του, προσπαθώντας να βοηθήσει, δέχτηκε χτυπήματα από άλλο μέλος της ομάδας των δραστών.

Στη συνέχεια οι ανήλικοι ληστές προσπάθησαν να εξαφανιστούν, όμως δεν κατάφεραν να πάνε μακριά. Οι αστυνομικοί που τους αναζητούσαν, τους εντόπισαν στην περιοχή και μετά απο καταδίωξη κατάφεραν να ακινητοποίησουν έναν ανήλικο απο την ομάδα, τον συνέλαβαν, ενώ στη συνέχεια, μετά απο έρευνες, εντοπίστηκαν και οι υπόλοιποι, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν απο τα θύματα.

Ο 15χρονος που δέχθηκε την επίθεση, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα.

«Το παιδί είναι πολύ ταραγμένο και φοβισμένο»

Ο πατέρας του 15χρονου θύματος μιλάει στο newsit.gr και τονίζει:

«Το παιδί είναι καλά ευτυχώς. Σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο, όμως είναι πολύ ταραγμένο και φοβισμένο. Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Ο γιος μου μαζί με τον φίλο του κάθονταν σε ένα παγκάκι και πλησίασαν αυτοί. Ήθελαν να τους κλέψουν. Τους χτύπησαν και πήραν το τσαντάκι απο τον γιο μου. Τον χτύπησαν στο πρόσωπο, ευτυχώς όχι σοβαρά, αλλά τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος συλληφθέντας στο παρελθόν έχει απασχολήσει ξανά τις αστυνομικές Αρχές για σωματικές βλάβες, παραβίαση του Νόμου περί Προσωπικών Δεδομένων, Νόμο περί Όπλων και Νόμο περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών, ενώ και ένα ακόμα συνομήλικο μέλος της παρέας έχει απασχολήσει για σωματικές βλάβες και Παραβίαση του Νόμου περί Προσωπικών Δεδομένων.

Οι πέντε ανήλικοι που συνελήφθησαν για το αδίκημα της ληστείας οδηγούνται σήμερα Δευτέρα (18.08.2025) στο Δικαστικό Μέγαρο Πολυγύρου ενώπιον του ανακριτή ώστε να απολογηθούν.