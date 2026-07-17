Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Χαλκιδική: 16χρονη εισέβαλε σε μίνι μάρκετ με φαλτσέτα και έκλεψε 265 ευρώ

Μαζί της συνελήφθη και ο πατέρας της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου
Περιπολικό
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Πανικό προκάλεσε μία ανήλικη σε μίνι μάρκετ της Χαλκιδικής όταν εισέβαλε μέσα στο κατάστημα για να κάνει ληστεία υπό την απειλή φαλτσέτας και φορώντας χειρουργική μάσκα.

Η 16χρονη μπούκαρε στο μίνι μάρκετ σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική, για ληστεία και άρπαξε από το ταμείο το χρηματικό ποσό των 265 ευρώ.

Η ληστεία σημειώθηκε, χθες το μεσημέρι (16/7/2026), με την ανήλικη να εντοπίζεται και να συλλαμβάνεται άμεσα από αστυνομικούς του Α.Τ. Καλλικράτειας.

Στην κατοχή της βρέθηκε η φαλτσέτα που φέρεται να χρησιμοποίησε, η ιατρική μάσκα και το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.

Μαζί της συνελήφθη και ο πατέρας της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
347
140
85
72
71
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Καμπανάκι» Κολυδά για «καυτό» διήμερο με 40άρια σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα και Ηράκλειο - Σταδιακή μεταβολή από την Τρίτη
Για το επόμενο δεκαήμερο θα διαμορφωθεί σε δύο βασικές φάσεις με τη ζέστη να επιμένει κα να ενισχύεται, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται έως τις αρχές της νέας εβδομάδας
Καιρός
Εξαφάνιση 17χρονης από το Ηράκλειο στην Κρήτη – Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
Η Ελένη Φ. έχει ύψος 1.60μ, είναι 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και γαλαζοπράσινα μάτια, την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε φούξια στράπλες μπλούζα, άσπρο σόρτς και άσπρα αθλητικά παπούτσια
Χαμόγελο του Παιδιού
Newsit logo
Newsit logo