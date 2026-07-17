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Ημαθία: 34χρονος έκανε το μνήμα συγγενή του κρυψώνα για ναρκωτικά

Τα ναρκωτικά και οι ζυγαριές κατασχέθηκαν, ενώ ο 36χρονος συνελήφθη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών
Τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στο μνήμα
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Πολλές ευφάνταστες κρυψώνες έχουν χρησιμοποιηθεί για να αποθηκευτούν ναρκωτικά, όμως ένας 36χρονος στην Ημαθία φαίνεται να το… τερμάτισε.

Ο άνδρας, αποφάσισε να κρύψει ναρκωτικά στο μνήμα συγγενικού του προσώπου στην Ημαθία, με τις αρχές τελικά να εντοπίζουν την περίεργη κρυψώνα.

Οι αρχές αντί για… καρβουνάκια και λιβάνι ή ό,τι άλλο υπάρχει κανονικά στον αποθηκευτικό χώρο του μνήματος, βρήκαν ακατέργαστη κάνναβη.

Αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας πραγματοποίησαν, το απόγευμα της Παρασκευής 17.07.2026 έρευνα στα κοιμητήρια, που βρίσκονται σε οικισμό του δήμου Αλεξάνδρειας, όπου και εντόπισαν 38,18 γραμμάρια της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας. Τα ναρκωτικά και οι ζυγαριές κατασχέθηκαν, ενώ ο 36χρονος συνελήφθη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

 

Για την υπόθεση έχει αναρτηθεί βιντεοληπτικό υλικό στην επίσημη σελίδα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας στο facebook.

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