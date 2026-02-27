Χαλκιδική: Άγνωστο το φύλο και η ηλικία της σορού που βρέθηκε – Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση

Πριν από τουλάχιστον 4 μήνες, έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος, τα οστά του οποίου βρέθηκαν τυλιγμένα σε σακούλα σε χωράφι στη Χαλκιδική.

Η ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε σήμερα (27.02.2026) δεν μπόρεσε να δείξει πληροφορίες ούτε για την ταυτότητα ούτε για το φύλο του θύματος, με τις αρχές να αναμένουν τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Το θύμα, εκτιμάται ότι μπορεί να πέθανε και πριν από 12 μήνες μιας και η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα πραγματοποιηθεί εξέταση DNA για να προσδιοριστεί το φύλο και η ηλικία του θύματος.

Οι ειδικοί συνεχίζουν να εκτιμούν πως πρόκειται για γυναίκα αν και δεν έχουν βρει κάποιο στοιχείο που να το επιβεβαιώνει.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε το θύμα να ταυτοποιηθεί και να εξακριβωθεί αν η σορός ανήκει σε κάποιο άτομο το οποίο είχε εξαφανιστεί από την περιοχή, τους τελευταίους μήνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να ληφθεί DNA από συγγενείς εξαφανισμένων ώστε να γίνουν οι εξετάσεις ταυτοποίησης.

Στην περιοχή της Χαλκιδικής, δεν υπάρχει δηλωμένος κάποιος αγνοούμενος.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το πτώμα μεταφέρθηκε στην συγκεκριμένη περιοχή μετά από κάποια εγκληματική ενέργεια.

Ο πρόεδρος του Πευκοχωρίου, Γιώργος Τσιρκούδης, βρισκόταν μαζί με εργάτες στην περιοχή όταν εντόπισε τη σακούλα με τα ανθρώπινα οστά.

«Εμείς εδώ κάνουμε καθαρισμό δασών και αντιπυρικές ζώνες. Στο σημείο, επειδή έχει διάφορα μπάζα, είδαμε τη βαλίτσα από μέρες αλλά δεν είχαμε δώσει καμία σημασία. Χθες όμως είδαμε και τη σακούλα δίπλα και επειδή είχε μια δυσάρεστη οσμή δεν πλησιάσαμε εμείς. Ήρθε ο πρόεδρος και από περιέργεια πλησίασε να το δει και βρήκε το πτώμα», τονίζει στο newsit.gr εργάτης.

«Το θέμα είναι να βρεθεί ποιος ή ποια είναι το νεκρό άτομο», επισημαίνει.