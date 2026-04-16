Εξαφάνιση 14χρονου στην Αθήνα, τι αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού

Την ήμερα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο τζιν παντελόνι και μαύρη μπλούζα
Συναγερμός στην Αθήνα για την εξαφάνιση του Αμπντουλμαλίκ Τζαμπαλάχ, ηλικίας 14 ετών. Πληροφορίες για την υπόθεση έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού», το βράδυ της Πέμπτης (16.04.2026).

Στην ανακοίνωσή του για την εξαφάνιση του αγοριού, το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει ότι ο Αμπντουλμαλίκ Τζαμπαλάχ αγνοείται από το Μεγάλο Σάββατο, 11 Απριλίου στις 2το μεσημέρι.

Ο 14χρονος, ο οποίος είναι αιγυπτιακής καταγωγής, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε την Πέμπτη και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Τζαμπαλάχ (επ.) Αμπντουλμαλίκ (ον.), 14 ετών, έχει ύψος 1,65 μ. και βάρος 60 κιλά.

Έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο τζιν παντελόνι και μαύρη μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

