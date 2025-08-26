Χαλκιδική: Εξιχνιάστηκε διάρρηξη με λεία πάνω από 150.000 ευρώ – Η συμμορία «χτυπούσε» σπίτια ηλικιωμένων

Ο φόβος και ο τρόμος είχε γίνει συγκεκριμένη συμμορία που άνοιγε σπίτια στην Χαλκιδική και έπαιρνε χρυσαφικά και χρήματα. Τα 6 μέλη της οργάνωσης, κατηγορούνται για διάρρηξη αλλά και απόπειρα ληστείας.

Η αρχή του κακού έγινε τον Νοέμβριο του 2024. Τότε τα μέλη της συμμορίας (φορώντας κουκούλες) παραβίασαν σπίτι στη Χαλκιδική που ανήκει σε ηλικιωμένη και τον γιο της και με τη χρήση βίας και απειλής μαχαιριού ακινητοποίησαν τα θύματα και τους έκλεψαν κινητό τηλέφωνο, 15.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή και έτσι δεν συνελήφθησαν άμεσα για τη διάρρηξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγους μήνες μετά, το βράδυ της 7ης Φεβρουαρίου, οι 4 αλλοδαποί άνδρες, η 1 αλλοδαπή γυναίκα και ένας Έλληνας παραβίασαν μπαλκονόπορτα σπιτιού όπου έμενε άλλη ηλικιωμένη, την οποία τραυμάτισαν προκειμένου να τους αποκαλύψει που έχει χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα. Διέφυγαν λίγο μετά χωρίς να καταφέρουν να πάρουν μαζί τους οτιδήποτε.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των «6», τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν 2 οχήματα που χρησιμοποίησαν, καθώς και 3 κινητά τηλέφωνα και 7 κάρτες sim που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.