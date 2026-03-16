Χανιά: «Δεν έκανε αυτά που του αποδίδουν» λέει ο πατέρας του 21χρονου που εμπλέκεται στον ομαδικό βιασμό της 17χρονης

«Το παιδί μου δεν είναι ικανό να κάνει αυτά που του αποδίδουν», λέει στο newsit.gr ο πατέρας του 21χρονου που κατηγορείται για χειρονομίες και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας της 17χρονης, η οποία φέρεται να έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού στα Χανιά.

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Χανίων η καταγγελία μιας 17χρονης που φαίνεται να έχει πέσει θύμα βιασμού από ομάδα νεαρών. Η ανήλικη κατήγγειλε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από ομάδα νεαρών, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αστυνομικές Αρχές και να ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να συνέβη σε χώρο διαμονής στην περιοχή των Χανίων, όπου βρισκόταν η 17χρονη μαζί με νεαρούς. Μετά την καταγγελία της στην αστυνομία, σχηματίστηκε δικογραφία και οι Αρχές προχώρησαν σε 10 συλλήψεις. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ένας 15χρονος και ένας 18χρονος υπήκοοι Βουλγαρίας, τρεις Έλληνες, ένας 17χρονος, ένας 21χρονος ένας 27χρονος, ένας ακόμα 21χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και τρεις γυναίκες ως κηδεμόνες των ανηλίκων, μια 47χρονη και μια 46χρονη υπήκοοι Βουλγαρίας και μια 59χρονη υπήκοος Αλβανίας.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 17χρονη στις αστυνομικές Αρχές, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια νυχτερινής εξόδου στα Χανιά. Η κοπέλα βρισκόταν μαζί με μία φίλη της, επίσης ανήλικη, όταν γνώρισαν μια παρέα νεαρών ανδρών.

Όπως υποστήριξε η 17χρονη στην κατάθεσή της, μεταφέρθηκαν σε χώρο όπου βρίσκονταν οι νεαροί και εκεί, σύμφωνα με την ίδια, δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από περισσότερα από ένα άτομα. Η κοπέλα κατήγγειλε ότι οι πράξεις έγιναν χωρίς τη συναίνεσή της, ενώ φέρεται να υπάρχει και βίντεο από κινητό τηλέφωνο που εξετάζεται από τις αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το παιδί μου βρέθηκε μπλεγμένο χωρίς να φταίει»

Ο πατέρας του 21χρονου, που κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και χειρονομίες σε βάρος της 17χρονης, μιλά στο newsit.gr για όσα του είπε ο γιος του για εκείνο το βράδυ:

«Από όσα γνωρίζω, το παιδί μου δεν έχει κάνει τίποτα και δεν έχει αναμιχθεί σε κάτι τέτοιο. Βρέθηκε μπλεγμένο χωρίς να φταίει. Ο ίδιος μου είπε ότι πήγε για λίγο και μετά έφυγε τρέχοντας, γιατί είχε δουλειά και τον περίμενε η κοπέλα του», λέει στο newsit.gr ο πατέρας.

Συνεχίζοντας υποστηρίζει: «Από ό,τι έχω καταλάβει, υπήρχε μια κοπέλα που ήταν γνωστή από παλιά. Εγώ προσωπικά δεν την ήξερα καλά ούτε ήθελα να έχω σχέση, γιατί είχα ακούσει ότι είχε δημιουργήσει προβλήματα και στο παρελθόν. Μάλιστα, είχαν υπάρξει και περιστατικά με απειλές και γενικά μια πολύ κακή εικόνα γύρω από το όνομά της. Από όσα έχω δει και έχω μάθει, το παιδί μου δεν είχε καμία πρόθεση να κάνει κάτι κακό».

Κομβικό σημείο στις έρευνες της αστυνομίας θα παίξει και το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει από το ξενοδοχείο όπου πήγαν οι νεαροί μαζί με τις ανήλικες.

«Μου έχουν πει ότι υπάρχει και υλικό από κάμερες, από ξενοδοχείο, που δείχνει τι ακριβώς έγινε. Εκεί φαίνεται, όπως ενημερώθηκα, ότι η κοπέλα κάθισε πάνω του, εκείνος τη σήκωσε και την έσπρωξε πιο πέρα και εκείνη του πέταξε και τη μπλούζα. Αυτό δείχνουν, απ’ ό,τι ξέρω, τα βίντεο. Για μένα αυτό αποδεικνύει ότι το παιδί μου δεν ήταν ικανό να κάνει αυτά που του αποδίδονται», αναφέρει ο πατέρας του.

Συνεχίζοντας, ο πατέρας του 21χρονου που έχει συλληφθεί για χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα και για προσβολή της αξιοπρέπειας της 17χρονης υποστηρίζει ότι ο γιος του είναι καλό παιδί και ελπίζει η ιστορία αυτή να τον απομακρύνει από άτομα που του κάνουν κακό.

«Ο γιος μου είναι ένα εμφανίσιμο και καλό παιδί. Δουλεύει, παλεύει, προσπαθεί. Ελπίζω όλη αυτή η ιστορία να τον ταρακουνήσει και να τον βοηθήσει να απομακρυνθεί από ανθρώπους που του κάνουν κακό».

«Θα στεκόμουν απέναντί του εάν είχε κάνει κάτι κακό»

Ο πατέρας του 25χρονου συμπληρώνει από τη δική του πλευρά:

«Από όσα ξέρω, δεν είχε ιδιαίτερη παρέα με τα υπόλοιπα παιδιά που ακούγονται στην υπόθεση. Μπορεί να είχαν βρεθεί για λίγο, αλλά όχι κάτι παραπάνω. Ο ίδιος μου είπε ότι λίγο αργότερα βρισκόταν ήδη στο σπίτι της πρώην γυναίκας μου μαζί με την κοπέλα του.

Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη θέση. Σαν πατέρας, όταν ξέρω ότι το παιδί μου δεν έχει κάνει κάτι, πονάω και εξοργίζομαι να βλέπω να συμβαίνουν όλα αυτά. Αν ήξερα ότι το παιδί μου είχε κάνει κάτι κακό, θα ήμουν ο πρώτος που θα στεκόταν απέναντί του. Αλλά επειδή ξέρω ότι δεν έχει κάνει τίποτα, δεν μπορώ να δεχτώ να κατηγορείται έτσι».

Οι νεαροί που κατηγορούνται για την υπόθεση αρνούνται τις κατηγορίες περί βιασμού. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τις υπερασπιστικές τους γραμμές, υποστηρίζουν ότι οποιαδήποτε επαφή υπήρξε έγινε με τη συναίνεση της κοπέλας. Οι δικηγόροι τους τονίζουν ότι το οπτικοακουστικό υλικό που εξετάζεται θα δείξει τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη νύχτα.