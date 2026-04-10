Χανιά: Δίχασε ο υψηλής τεχνολογίας και πολύχρωμος επιτάφιος – Έβαλαν λαμπάκια led στον τρούλο του

Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι οι πιστοί θα βλέπουν τη νύχτα κατά την περιφορά του Επιταφίου
επιτάφιος
Ο επιτάφιος στα Χανιά / φωτό zarpanews.gr

Ένας εκσυγχρονισμένος επιτάφιος στολίστηκε φέτος στα Χανιά και μάλιστα σε έναν από τους πιο ιστορικούς ναούς της πόλης, με τους δημιουργούς του να του βάζουν περισσότερο «φως».

Πρόκειται για τον επιτάφιο του Ιερού Ναού του Προφήτη Ηλία στους Τάφους των Βενιζέλων στα Χανιά, ο οποίος όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του zarpanews.gr είναι στολισμένος με άνθη ως είθισται, αλλά στην κορυφή του έχουν τοποθετηθεί και χρωματιστά λαμπάκια λεντ.

Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι οι πιστοί θα βλέπουν τη νύχτα κατά την περιφορά του Επιταφίου ωστόσο οι απόψεις διίστανται σχετικά με τέτοιου είδους παρεμβάσεις.

Ο επιτάφιος στα Χανιά
Ο επιτάφιος στα Χανιά / φωτό zarpanews.gr

Ο παραδοσιακός επιτάφιος δεν στολίζεται με φωτάκια αλλά μόνο με άνθη, οπότε η συγκεκριμένη κίνηση έχει δημιουργήσει αντιδράσεις από τους πιστούς.

Ελλάδα
