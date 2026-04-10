Χανιά: «Φορτωμένος» με όπλα, κοσμήματα και 30.000 ευρώ προσγειώθηκε 68χρονος

Στη σύλληψη ενός 68χρονου άνδρα στο αεροδρόμιο Χανίων προχώρησαν την Τετάρτη (09.04.2026) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, μετά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και συγκεκριμένα για εισαγωγή και μεταφορά.

Κατά τον έλεγχο των αποσκευών του 68χρονου, οι αρχές εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα αντικείμενα, τα οποία και κατασχέθηκαν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οκτώ γεμιστήρες πυροβόλων όπλων με τρία ελατήρια, δύο κορμοί πυροβόλων όπλων και τέσσερις συσκευές γεωεντοπισμού (GPS).

Παράλληλα, ο 68χρονος μετέφερε κοσμήματα, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί στις τελωνειακές αρχές, ενώ δεσμεύτηκε χρηματικό ποσό ύψους 29.925 ευρώ και 1.603 δολαρίων ΗΠΑ.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, στα Χανιά, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον αντικείμενα, μεταξύ των οποίων επικρουστήρας πολεμικού τυφεκίου, φακός με προσαρμοσμένο λέιζερ για πυροβόλο όπλο και εκκενωτής ρεύματος (taser) προσαρμοσμένος σε φακό.