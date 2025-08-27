Χανιά: Μεθυσμένη τουρίστρια μπούκαρε σε γραφεία εταιρείας στο αεροδρόμιο και έκανε χαμό

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε χθες το βράδυ, Τρίτη (26/8/2025) στο αεροδρόμιο στα Χανιά από μια μεθυσμένη τουρίστρια.

Η τουρίστρια πρόκειται για μια 53χρονη Σουηδέζα η οποία ήταν σε κατάσταση εκτός ελέγχου στα αεροδρόμιο στα Χανιά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, άρχισε να ενοχλεί και να φωνάζει σε άλλους επιβάτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες η 53χρονη είχε απρεπή συμπεριφορά, μπήκε στα γραφεία της εταιρείας Swissport, στην επίγεια εξυπηρέτηση, και άρχισε να παρενοχλεί πελάτες και εργαζόμενους χωρίς να τους αφήνει μάλιστα να κάνουν την δουλειά τους.

Παρά την προσπάθεια των εργαζομένων να την επαναφέρουν σε ηρεμία και παρά τις συστάσεις τους, εκείνη συνέχισε να ενοχλεί υπάλληλους και πελάτες κι έτσι το βράδυ της Τρίτης τελικά συνελήφθη λίγο μετά τις 20:00.