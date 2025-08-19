Χανιά: Προφυλακίστηκε ο 56χρονος που μαχαίρωσε τη σύντροφό του – «Ήταν η κακιά στιγμή, είχα πιει», υποστήριξε

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 56χρονος που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό και την άγρια επίθεση με μαχαίρι κατά της συντρόφου του στα Χανιά, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Ο 56χρονος με καταγωγή από τη Βουλγαρία, πέρασε το πρωί της Τρίτης (19.08.2025) το κατώφλι του ανακριτή με σκοπό να απολογηθεί για τον άγριο ξυλοδαρμό και την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της συντρόφου του, στο σπίτι τους στα Χανιά. Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του, κ. Πέτρο Αναστασάκη, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι «ήταν η κακή στιγμή και δεν ήθελε να κάνει κακό στην παθούσα» ενώ όπως υποστήριξε είχε καταναλώσει αλκοόλ, αναφέρει το flashnews.gr.

Όλα έγιναν ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, όταν το ζευγάρι ξεκίνησε να λογομαχεί. Η κατάσταση βγήκε γρήγορα εκτός ελέγχου και τότε ο 56χρονος πήρε μία ξύλινη καρέκλα και ξεκίνησε να χτυπά το θύμα.

Στη συνέχεια την μαχαίρωσε τουλάχιστον 10 φορές πισώπλατα. Από τότε η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Οι γιατροί έδωσαν μάχη να την κρατήσουν στη ζωή και πλέον έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Του είχε γίνει καταγγελία και για βιασμό

Ο Βούλγαρος έχει βαρύ παρελθόν καθώς μόλις έναν χρόνο πριν μια 50χρονη γυναίκα είχε προχωρήσει σε σοβαρή καταγγελία σε βάρος του.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, τον Μάιο του 2024, ο 56χρονος είχε σχέση με μια 50χρονη γυναίκα η οποία κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ότι τη χτύπησε αλύπητα με ξύλο και στη συνέχεια προσπάθησε να τη βιάσει.

Η οργή του φαίνεται πως δε σταμάτησε εκεί. Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, στη συνέχεια την έσπρωχνε βίαια πάνω σε βράχια.

Οι αστυνομικές αρχές είχαν κινητοποιηθεί αμέσως και είχαν συλλάβει τον 56χρονο Βούλγαρο. Στη συνέχεια όμως αυτός αφέθηκε από τις εισαγγελικές αρχές ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.