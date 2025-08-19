Χανιά: Ο 56χρονος που μαχαίρωσε τη σύντροφό του είχε αποπειραθεί να βιάσει και άλλη γυναίκα

Στον ανακριτή οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης (19.8.25) ο 56χρονος Βούλγαρος που ξυλοκόπησε και μαχαίρωσε τη σύντροφό του στα Χανιά την περασμένη Παρασκευή (15.8.25).

Το θύμα, μετά τον ξυλοδαρμό της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων και οι γιατροί έδωσαν μάχη για να της σώσουν τη ζωή. Η γυναίκα πλέον νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση αν και έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr καβγάδισε στο σπίτι όπου διέμενε στην περιοχή Φονέ Χανιών, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Η κατάσταση πήρε γρήγορα άλλη τροπή και ο 56χρονος φέρεται πως άρπαξε μία ξύλινη καρέκλα και ξεκίνησε να χτυπά με μανία την 45χρονη.

Το θύμα προσπάθησε να ξεφύγει και έτσι κλείστηκε μέσα στο αυτοκίνητο. Τότε ο 56χρονος φέρεται πως την εγκλώβισε και με ένα μεγάλο μαχαίρι την κάρφωσε σχεδόν 10 φορές.

Απόπειρα βιασμού άλλης γυναίκας

Ο Βούλγαρος έχει βαρύ παρελθόν καθώς μόλις έναν χρόνο πριν μια 50χρονη γυναίκα είχε προχωρήσει σε σοβαρή καταγγελία σε βάρος του.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, τον Μάιο του 2024, ο 56χρονος είχε σχέση με μια 50χρονη γυναίκα η οποία κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ότι τη χτύπησε αλύπητα με ξύλο και στη συνέχεια προσπάθησε να τη βιάσει.

Μάλιστα, η οργή του δε σταμάτησε εκεί, αφού σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, στη συνέχεια την έσπρωχνε βίαια πάνω σε βράχια.

Οι αστυνομικές αρχές είχαν κινητοποιηθεί αμέσως και είχαν συλλάβει τον 56χρονο Βούλγαρο. Στη συνέχεια όμως αυτός αφέθηκε από τις εισαγγελικές αρχές ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.