Χανιά: Στο νοσοκομείο δύο μαθητές λυκείου, ο ένας λιποθύμησε και χτύπησε και ο άλλος έπαθε κρίση πανικού

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που δόθηκε τόσο στο ΕΚΑΒ όσο και στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χανίων, το περιστατικό δεν σχετίζεται με σχολική βία
Ασθενοφόρο στην αυλή του σχολείου στα Χανιά

Αναστάτωση επικράτησε την Τρίτη (28.04.2026) στα Χανιά. Δύο μαθητές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, πρώτα ο ένας και μετά ο δεύτερος, με διαφορά λίγης ώρας από επαγγελματικό λύκειο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, γύρω στις 11 το πρωί της Τρίτης, ο ένας μαθητής έπεσε και κατά την πτώση χτύπησε σε πέτρα στην αυλή του λυκείου του στα Χανιά, παρουσιάζοντας λιποθυμική τάση.

Στο μεταξύ, ένας δεύτερος μαθητής, άγνωστο πώς, παρουσίασε συμπτώματα κρίσης πανικού.

Και οι δύο ανήλικοι διακομίσθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για αξιολόγηση και εξειδικευμένη φροντίδα.

Κληθείς να επιβεβαιώσει το συμβάν, ο προϊστάμενος της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Γιώργος Ψαράκης, τόνισε πως η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών ήταν άμεση στη διαχείριση του περιστατικού.

Καθοριστικής σημασίας ήταν και η παρουσία του σχολικού νοσηλευτή, κάτι που επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά πόσο χρήσιμος είναι ο θεσμός αυτός.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες από το νοσοκομείο, και τα δύο παιδιά είναι σε καλή κατάσταση.

