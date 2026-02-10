Χανιά: Βίντεο ντοκουμέντο με τους φυσικούς αυτουργούς να τοποθετούν τη βόμβα στην επιχείρηση που φέρεται να «παρήγγειλε» ο Ρώσος πρώην δήμαρχος

Πρώην δήμαρχος στη Ρωσία φέρεται να είναι ο «εγκέφαλος» πίσω από τον εμπρησμό μεσιτικού γραφείου στον Αποκόρωνα στα Χανιά, που σημειώθηκε στις 19 Ιανουαρίου.

Στο επίκεντρο των ερευνών για τον εμπρησμό του μεσιτικού γραφείου στα Χανιά, βρίσκεται ο 78χρονος υπήκοος Ρωσίας, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να είναι το πρόσωπο που έδωσε την εντολή για την βομβιστική επίθεση. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες ο συγκεκριμένος άνδρας έχει διατελέσει δήμαρχος σε αστικό κέντρο της Ρωσίας, καθώς και στέλεχος κρατικού υπουργείου.

Πριν από σχεδόν 1 μήνα, ο 78χρονος φέρεται να προσέλαβε τρεις βομβιστές και να τους καθοδήγησε, ώστε να προχωρήσουν στον εμπρησμό μεσιτικού γραφείου που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από χώρο που συνδέεται με την πρώην σύντροφό του.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ηλικίας 21, 24 και 25 ετών. Ο 25χρονος κατάγεται από τα Χανιά, ενώ οι δύο νεότεροι κατάγονται από τη Θεσσαλονίκη. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη (11.02.2026) ενώπιον του ανακριτή. Μέχρι στιγμής, ο 78χρονος που φέρεται να αποτελεί τον «εγκέφαλο» της υπόθεσης δεν έχει συλληφθεί.

Σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες που αφορούν εμπρησμό, απόπειρα εκβίασης κατά συναυτουργία, πρόκληση φθορών και σύσταση συμμορίας. Την εξιχνίαση της υπόθεσης ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, η οποία συνεχίζει τις έρευνες και εκτός Κρήτης, διερευνώντας πιθανές διασυνδέσεις με ευρύτερα εγκληματικά δίκτυα.

Σύμφωνα με νέες αποκαλύψεις του αστυνομικού συντάκτη, Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο Ρώσος πρώην δήμαρχος, φέρεται να νιώθει ριγμένος από την πρώην σύντροφό του λόγω οικονομικών διαφορών σχετικά με επιχειρήσεις στην Κρήτη ενώ εξετάζεται από την Ελληνική Αστυνομία για πιθανή σχέση με λαθρεμπορικά κυκλώματα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα: Ο εν λόγω πρώην δήμαρχος, φέρεται να οργανώνει αυτή την επίθεση κατά της πρώην φίλης του, γιατί φαίνεται να της έχει δώσει χρήματα, να ανοίξουν αυτές τις επιχειρήσεις στην Κρήτη. Φαίνεται πως της έχει δώσει τα χρήματα και κατά κάποιον τρόπο νιώθει ότι είναι «ριγμένος».

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος εξετάζεται από την Ελληνική Αστυνομία αν είχε σχέση με λαθρεμπορικά κυκλώματα και με λαθρεμπορική δραστηριότητα. Υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες και γι’ αυτό λοιπόν θέλουν να δουν ακριβώς τι συμβαίνει.

Και συνέχισε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος: Μέσα από αυτά τα λαθρεμπορικά κυκλώματα εκτιμούν οι αστυνομικοί ότι έχει γνωρίσει Ρώσους ποινικούς με σημαντική δραστηριότητα και στη Ρωσία αλλά και στην Ελλάδα, που έχουν απασχολήσει τις ελληνικές αρχές, και μέσω αυτού του διαύλου, αρχικά από τη Θεσσαλονίκη, βρήκε αυτές τις επαφές που είναι πλέον στην Ελλάδα – τους ομοεθνείς του – και ακολούθως έγινε μία επαφή με ένα μέρος αυτού του δικτύου στην Κρήτη, όπου είναι γνωστό στις Αρχές ότι η ρωσική μαφία έχει κάποιο τμήμα της στην Κρήτη όπου γίνεται και κατά κάποιον τρόπο ξέπλυμα χρήματος.

Αυτό το έχουν ερευνήσει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα το ελληνικό FBI και εκτιμούν ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα με αυτές τις εκρήξεις είναι τμήμα αυτού του διαύλου συνεννόησης και αυτού του δικτύου.

Βρήκε αυτό τον δίαυλο συνεννόησης μεταξύ παρανόμων. Αρχικά απευθύνθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου είναι η βάση αυτών των παρανόμων, μίλησε και είπε ότι ζητάει βοήθεια, υπήρξε αυτή η συνεννόηση μεταξύ Θεσσαλονίκης και Κρήτης, όπου υπάρχει επίσης βάση του ίδιου συστήματος ποινικών κυρίως αλλοδαπών και υπήρξε αυτή η πρόσκληση, αυτή η συνεννόηση να κατέβουν από τη Θεσσαλονίκη, να βρουν αυτό τη βάση των ποινικών στην Κρήτη και να προχωρήσουν σε αυτή την ενέργεια.

Το περιστατικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 78χρονος είχε διαφωνίες με την πρώην σύντροφό του, επίσης ρωσικής καταγωγής, η οποία είναι ιδιοκτήτρια επιχείρησης στην Αλμυρίδα Αποκορώνου Χανίων. Αφορμή για την αντιπαράθεσή τους ήταν δύο διαμερίσματα τα οποία ζητούσε ο πρώην δήμαρχος από την γυναίκα, δίνοντάς της την επιλογή να του τα «δώσει» σε χρήματα.

Ο Ρώσος πρώην δήμαρχος φέρεται να «παρήγγειλε» τον εμπρησμό για να τρομοκρατήσει την 65χρονη Ρωσίδα πρώην σύντροφό του του ώστε να του μεταβιβάσει τα 2 διαμερίσματα στην που της ανήκουν. Μάλιστα, ο 78χρονος κατέστρωσε ολόκληρο εμπρηστικό σχέδιο για να εκβιάσει την πρώην του, στοχεύοντα ωστόσο έναν άνθρωπο που δεν έχει σχέση έχει με το πρώην ζευγάρι, αλλά διατηρεί το μεσιτικό γραφείο δίπλα από την επιχείρησή της.

«Εγώ είμαι δίπλα. Δεν υπάρχει τίποτα, κάηκε όλο. Εγώ κατέβηκα όταν ήδη είχε φωτιά. Τίποτα δεν έχω δει. Είναι αρχιτεκτονικό γραφείο αυτό που κάηκε. Η … (πρώην σύζυγος) δεν έχει τίποτα, ούτε το μαγαζί ούτε τίποτα δεν έχει. Ούτε δουλεύει εκεί, ούτε σχέση έχει με το δικό μου μαγαζί δίπλα, ούτε με το αρχιτεκτονικό γραφείο. Αυτή η γυναίκα απλώς, έχει σπίτι που μένει σε αυτή την περιοχή. Δεν έχει τίποτα άλλο», ανέφερε η ιδιοκτήτρια του διπλανού καταστήματος.

Κάμερες κλειστού κυκλώματος «τσάκωσαν» τους δύο νεαρούς από την Θεσσαλονίκη με τα μπιτόνια στα χέρια. Δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη εμφανίστηκαν να τρέχουν πανικόβλητοι, ενώ ένα από τα πράγματα που πρόδωσε την ταυτότητα του ενός είναι τα εγκαύματα στο χέρι του.

Όπως αναφέρεται σε σχετική Έκθεση Αυτοψίας της Πυροσβεστικής : «…Αυτός που κρατούσε το μπιτόνι πριν τον εμπρησμό στο δεξιό του χέρι φαίνεται μετά τον εμπρησμό να απομακρύνεται προσπαθώντας να σβήσει φλόγα στο ίδιο χέρι που κρατούσε το μπιτόνι…». Εκτός από τους δύο νεαρούς που φέρεται να είχαν τον ρόλο του φυσικού αυτουργού, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε κι ένας ντόπιος. Μόνιμος κάτοικος των Χανίων που ανέλαβε να αγοράσει τα μπιτόνια βενζίνης από βενζινάδικο της γειτονιάς του.

Ο ρόλος του 25χρονου «ντόπιου»

Ως μόνιμος κάτοικος Χανίων είχε τη δυνατότητα να αγοράσει τα μπιτόνια βενζίνης από πρατήριο υγρών καυσίμων στο οποίο μετέβαινε συχνά για αγορά καυσίμων χωρίς να κινήσει υποψίες. Το σχέδιο είχε οργανωθεί με κάθε λεπτομέρεια. Πακιστανικά τηλέφωνα, διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, μεταφορικό όχημα μέχρι και την αλλαγή ρούχων.

«Πριν βγούμε στην Εθνική πετάξανε όλα τα ρούχα που φορούσανε σε ένα γκρεμό και εγώ πέταξα ένα καπέλο που φορούσα και κάτι γάντια», υπογράμμισε κατηγορούμενος.

Ποιος ήταν ο Ρώσος δήμαρχος

Υπήρξε για χρόνια δήμαρχος στην Ρωσία, ενώ είναι ένα από τα πλέον προβεβλημένα πρόσωπα με μακρά θητεία και τιμητικές διακρίσεις στην χώρα του. Σήμερα όμως κατηγορείται για συμμετοχή σε συμμορία και ηθική αυτουργία σε εκβίαση και εμπρησμό επιχείρησης στην Ελλάδα.

Ήταν για χρόνια στέλεχος Ομοσπονδιακού υπουργείου και κρατικός αξιωματούχος. Επιπλέον, υπήρξε δήμαρχος αστικής περιοχής (Καζάν) και δηλώνει κάτοικος Μόσχας. Το 2020, μετά από 30 χρόνια συμβίωσης, χώρισε με την 65χρονη Ρωσίδα σύντροφο του και εκ τότε επιθυμεί να του παραδώσει χρηματικά ποσά ή να του μεταβιβάσει 2 διαμερίσματα στην Αλμυρίδα που της ανήκουν.

Οι διαφωνίες όπως φαίνεται δεν έμειναν στα λόγια με την πρώην σύντροφο να καταγγέλλει πως έλαβε απειλητικά μηνύματα τόσο πριν από τον εμπρησμό όσο και μετά.

Μετά τον εμπρησμό, έλαβε από άγνωστο αριθμό απειλητικό μήνυμα προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν και επόμενες επιθέσεις. Ενώ λίγες ώρες αργότερα δέχτηκε νέο μήνυμα που ανέφερε ότι θα καούν και οι φίλοι της.

Από τους εμπλεκόμενους ένας μόνο μέχρι στιγμής έχει αποδεχτεί όλες τις κατηγορίες δίνοντας σαφή περιγραφή στις αρχές για τον τρόπο δράσης τους. Οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί αναμένεται να απολογηθούν αύριο όπως και ο τρίτος που φέρεται να τους προμήθευσε την εύφλεκτη ύλη.