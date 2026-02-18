Χάπια και ναρκωτικά «ξετρύπωσε» το ελληνικό FBI σε ξενοδοχείο της Αθήνας, βίντεο από την έφοδο

Έρευνες σε ξενοδοχείο της Αθήνας στο πλαίσιο καταπολέμησης της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών. Έγιναν τρεις συλλήψεις.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποιήθηκε στοχευμένη επιχείρηση σε ξενοδοχείο στην Αθήνα, για τη σύλληψη ατόμων που δραστηριοποιούνται στην κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, αναφορικά με τη δράση ατόμων που διαμένουν σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και διακινούν ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης πρωινές ώρες της Τετάρτης (18.02.2026), συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί και μία Ελληνίδα, καθώς από τις σχετικές έρευνες σε δωμάτια ξενοδοχείου, διαπιστώθηκε ότι, μεταξύ άλλων, κατείχαν με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Συνολικά, από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 34 δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος STEDON,

– 6 δισκία του φαρμακευτικού σκευάσματος HIPNOSEDON,

– 3 δισκία του φαρμακευτικού σκευάσματος LYRICA,

– 31,95 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, διαμοιρασμένη σε 18 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες,

– 7,6 γραμμάρια κάνναβης δια της μεθόδου της υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), διαμοιρασμένη σε 3 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες,

– 7,7 γραμμάρια ηρωίνης διαμοιρασμένο σε 5 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, φιαλίδιο, που περιείχε υγρή μεθαδόνη, αυτοσχέδιο τσιγάρο ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 0,5 γραμμαρίου,

– 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, καθώς και

– 6 νάιλον συσκευασίες επιμερισμού.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.