Χαράλαμπος Βουρλιώτης για ΟΠΕΚΕΠΕ από τους Δελφούς: Δεσμεύσεις έως 500 εκατομμυρίων ευρώ από ελέγχους πόθεν έσχες 170.000 υπόχρεων

«Βόμβες» από τον επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, Χαράλαμπο Βουρλιώτη στις εργασίες του 11ου φόρουμ των Δελφών την Παρασκευή (24.04.2026). Ο κύριος Βουρλιώτης παρέθεσε αποκαλυπτικά στοιχεία για τις δεσμεύσεις της αρχής σε ό,τι αφορά τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες φθάνουν έως τα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, αποκάλυψε απαντώντας σε ερωτήσεις της δημοσιογράφου Ιωάννας Μάνδρου, ότι από τον έλεγχο του πόθεν έσχες για 170 χιλιάδες υπόχρεους του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκύπτουν χιλιάδες παραβάσεις για ποσά που φθάνουν έως τα 500 χιλιάδες ατομικά για χιλιάδες ελεγχόμενους, ενώ το σύνολο των δεσμεύσεων της Αρχής σε ένα χρόνο φθάνει το 1 δις ευρώ.

Απαντώντας ο κ. Βουρλιώτης σε ερώτηση, ποια είναι η γνώμη του για το επίπεδο διαφθοράς στη χώρα μας μετά την παράθεση των στοιχείων για τις δεσμεύσεις, τόνισε μεταξύ άλλων, ότι «εκείνο που τον ανησυχεί είναι ότι η διαφθορά που είναι υπαρκτή εμφανίζεται ως καθημερινότητα» για να προσθέσει πως «διαφθορά δεν υπάρχει μόνον στη χώρα μας αλλά αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα».

Αναφερόμενος σε έρευνες της Αρχής κατά της διαφθοράς, αποκάλυψε ότι ερευνώνται δεκάδες πρόσωπα για τρομοκρατική δράση η για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ενώ έχουν γίνει δεσμεύσεις εκατομμύριων ευρώ στο πλαίσιο των εν λόγω ελέγχων.

Σε ό,τι αφορά τις έρευνες της Αρχής για την τρομοκρατία ο κύριος Βουρλιώτης δήλωσε «ότι περιλαμβάνουν και πρόσωπα που σχετίζονται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας», ενώ αναφέρθηκε ότι ο σχετικός κατάλογος των ελεγχόμενων προσώπων «είναι εξαιρετικά δυναμικός, στον οποίο κάθε μέρα εντάσσονται και αποχωρούν άτομα, είτε με αποφάσεις της Αρχής, είτε του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Το ύψος των δεσμεύσεων για αυτού του είδους τις δραστηριότητες είναι πάρα πολλά εκατομμύρια», παρατήρησε.

Συμπλήρωσε, δε, ότι η «Αρχή μας έχει αναμειχθεί στο θέμα των κυρώσεων λόγω του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουκρανία, αλλά και στην περίπτωση του Ιράν». Από το 2020 – 2021, όταν ξεκίνησε η ρωσο-ουκρανική σύγκρουση, ανέφερε «έχουμε επιβάλει πολλές κυρώσεις σε πρόσωπα, κυρίως Ρώσους υπηκόους που σχετίζονται με το καθεστώς της Ρωσίας και οι οποίοι προσέφεραν υπηρεσίες ή συνεργάζονταν με το καθεστώς», ανέφερε. «Φυσικά, ό,τι περιουσιακό στοιχείο βρέθηκε στην Ελλάδα, δεσμεύτηκε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επίσης, για την περίπτωση του Ιράν, ο κ. Βουρλιώτης τόνισε ότι δεσμεύτηκαν πολλά φορτία που μετέφεραν προϊόντα διττού σκοπού, δηλαδή προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για ειρηνικούς όσο και για πολεμικούς σκοπούς. «Υπάρχουν πρώτες ύλες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών και λιπασμάτων, και αυτά δεσμεύονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα», εξήγησε. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «έχουν γίνει πολλές τέτοιες δεσμεύσεις» για να προσθέσει ότι στο πλαίσιο των κυρώσεων περιλαμβάνεται και ιρανικών συμφερόντων πιστωτικό ίδρυμα.

Η περίπτωση της «λευκής κόλλας»

Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του πόθεν έσχες ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης αποκάλυψε ότι «προκύπτουν χιλιάδες πολλές παραβάσεις». Τώρα τελευταία, όπως ανέφερε, έχουν εντοπίσει ένα φαινόμενο, το οποίο ο ίδιος ονόμασε το φαινόμενο της «λευκής κόλλας». Και διευκρίνισε ότι «Πολλοί υπόχρεοι που υποβάλλουν δηλώσεις περιορίζονται σε μια υποβολή, πατώντας το πλήκτρο ”υποβολή δήλωσης”, η οποία δεν περιέχει τίποτα απολύτως. «Αυτό σημαίνει ότι αν με βρουν, με βρήκαν. Ωστόσο, εμείς, πρόσθεσε, τον τρόπο και εντοπίζουμε αυτές τις περιπτώσεις και έχουμε διαπιστώσει ότι έτσι αποκρύπτονται τεράστια ποσά από υπόχρεους, οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν σε καμία περίπτωση τα εισοδήματα που έχουν».

Ρουτίνα η διαφθορά

Απαντώντας σε ερωτήσεις για φαινόμενα διαφθοράς στη χώρα, ο κύριος Βουρλιώτης τόνισε μεταξύ άλλων: «Θα ήμουν ανειλικρινής αν έλεγα ότι δεν υπάρχει διαφθορά στην Ελλάδα». Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι δεν θα ήταν συνεπής αν ισχυριζόταν πως μόνο στην Ελλάδα υπάρχει το φαινόμενο και πουθενά αλλού».

Εστιάζοντας στην ελληνική πραγματικότητα, επισήμανε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη χώρα είναι πως η διαφθορά έχει αρχίσει να γίνεται μία καθημερινότητα: «Με το πέρασμα του χρόνου, η διαφθορά στην ελληνική πραγματικότητα αρχίζει να γίνεται κουλτούρα ανοχής, κουλτούρα επιδοκιμασίας και, στο τέλος, κουλτούρα μιμητισμού», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι αυτή η τάση ενισχύει το πρόβλημα.

«Έχουν ευθύνη και οι δικαστές»

«Οι ίδιοι οι άνθρωποι πρέπει να αναδείξουν τις αρχές που υπηρετούν, είτε είναι σε Ανεξάρτητηες Αρχές,είτε η δικαιοσύνη», τόνισε, προσθέτοντας ότι ο θεσμός της δικαιοσύνης παραμένει σεβαστός, αλλά δεν πρέπει να αγνοούμε τις αστοχίες από μερικούς που δημιουργούν αφορμές για αμφισβήτηση.

«Πρέπει και εμείς οι ίδιοι, αυτοί που υπηρετούμε σε θεσμούς, όπως η δικαιοσύνη και οι ανεξάρτητες αρχές, με τον τρόπο μας, τη συμπεριφορά μας και τη στάση μας, να αναδείξουμε τις αρχές και να τις καταξιώσουμε», τόνισε, προσθέτοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η περαιτέρω απαξίωση.

«Αναχώματα στη δικαιοσύνη»

Σχετικά με τη διαχείριση των αποφάσεων της δικαιοσύνης από τα πολιτικά κόμματα, ο κύριος Βουρλιώτης τόνισε.

«Το πολιτικό σύστημα, στην προσπάθειά του να επωφεληθεί, θα αναζητήσει αναχώματα στη δικαιοσύνη με τρόπο που δεν επιτρέπεται και βλάπτει έτσι τη δικαιοσύνη».

Τέλος, ανέφερε ότι «δεν έχει δεχθεί πολιτικές πιέσεις στην άσκηση των καθηκόντων του».