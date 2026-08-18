Χειροπέδες σε 26χρονη Τουρκάλα στην Αθήνα – Αναζητούνταν από την Ιντερπόλ για ναρκωτικά

Στη σύλληψη μίας 26χρονης που αναζητούνταν από την Ιντερπόλ για ναρκωτικά προχώρησαν στελέχη της ελληνικής αστυνομίας στην Αθήνα.

Η 26χρονη καταζητούμενη από την Ιντερπόλ για ναρκωτικά, υπήκοος Τουρκίας εντοπίστηκε σε τυχαίο έλεγχο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τις μεσημβρινές ώρες χθες, Δευτέρα 17 Αυγούστου, στην Αθήνα.

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Η νεαρή Τουρκάλα συνελήφθη, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε βάρος της εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Iντερπόλ Τουρκίας.

Η Ερυθρά Αγγελία αφορούσε τα αδικήματα της παραγωγής και του εμπορίου ναρκωτικών ουσιών, της απειλής και της εξύβρισης.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.