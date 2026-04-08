Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Χειροπέδες σε 40χρονο αλλοδαπό στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καταζητείτο με ευρωπαϊκό ένταλμα για διακίνηση μεταναστών

Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Τατιάνα Μπόλαρη

Έναν καταζητούμενο με ευρωπαϊκό ένταλμα για διακίνηση μεταναστών συνέλαβαν αστυνομικοί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Πρόκειται για έναν 40χρονο, ο οποίος αναμένεται να εκδοθεί στην Αυστρία, όπου εκκρεμούν σε βάρος του σχετικές κατηγορίες. 

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. τη Μεγάλη Τετάρτη (08.04.2026), οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 40χρονο μεσημεριανές ώρες της 7ης Απριλίου όταν έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο άνδρας διώκεται με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Αυστρίας για διακίνηση μεταναστών.

Επιπλέον, σε βάρος του 40χρονου εκκρεμούσε απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 5 ετών και χρηματική ποινή 20.000 ευρώ για «διευκόλυνση εξόδου από το ελληνικό έδαφος υπηκόων τρίτης χώρας κατά συρροή».

Ο 40χρονος αλλοδαπός οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo