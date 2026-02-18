Συμβαίνει τώρα:
Χρήστος Μαυρίκης: Αναβλήθηκε για τον Απρίλιο η δίκη για τους πυροβολισμούς 

Το δικαστήριο αναβλήθηκε για να προσέλθει να καταθέσει ως μάρτυρας, ο άνδρας με τον οποίο ο Χρήστος Μαυρίκης φέρεται να διαπληκτίστηκε
Χρήστος Μαυρίκης
Ο Χρήστος Μαυρίκης / EUROKINISSI
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Για τις 23 Απριλίου αναβλήθηκε η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη που το απόγευμα της Δευτέρας (16/2/26) σκόρπισε τον τρόμο με πυροβολισμούς, στη γειτονιά του τα Σπατα.

Ο Χρήστος Μαυρίκης, κατηγορούμενος για σειρά πλημμελημάτων, οδηγήθηκε την Τετάρτη (18/2/26) ξανά ενώπιον του  Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τους πυροβολισμούς ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, ενώ εν συνεχεία ταμπουρώθηκε επί ώρες σε αυτό, για να εντοπιστεί τελικά από τους αστυνομικούς σε παρακείμενο χωράφι στα Σπάτα. 

Το δικαστήριο αναβλήθηκε για να προσέλθει να καταθέσει ως μάρτυρας, ο άνδρας με τον οποίο ο Χρήστος Μαυρίκης φέρεται να διαπληκτίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας. 

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για μία σειρά από πλημμεληματικές πράξεις όπως, παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοποι πυροβολισμοί, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες για κρότου λάμψης) , απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.

Υπενθυμίζεται ότι από το Μάιο του 2025 ο Χρήστος Μαυρίκης τελεί σε κατ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι για απόπειρα δωροδοκίας αρεοπαγίτη δικαστή. 

