Ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβόλησε με καραμπίνα και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του στα Σπάτα – Διαπραγματευτής στο σημείο

Ο Χρήστος Μαυρίκης, καταδικασμένος για θέματα υποκλοπών στο παρελθόν, έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του στην περιοχή Ήμερο Πεύκο στα Σπάτα, αφού φέρεται να έχει πυροβολήσει στον αέρα με καραμπίνα μετά από επεισόδιο το βράδυ της Δευτέρας (16/02/2026).

Ο Χρήστος Μαυρίκης έχει προκαλέσει αναστάτωση στη γειτονιά καθώς αφού πυροβόλησε δυο φορές με καραμπίνα μετά από επεισόδια, ταμπουρώθηκε στο σπίτι του στα Σπάτα και αρνείται να παραδοθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ειδικές μονάδες και διαπραγματευτής, ενώ έφτασε και η Πυροσβεστική για προληπτικούς λόγους.

Οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν ανάστατοι, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει την πρόσβαση στον δρόμο κοντά στο σπίτι για λόγους ασφαλείας.

Ο 72χρονος Μαυρίκης έχει τεθεί από τα τέλη Μαΐου σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι για υπόθεση δωροδοκίας Αρεοπαγίτη δικαστή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αστυνομία προσπαθεί να τον πείσει να παραδώσει το όπλο και να βγει από το σπίτι χωρίς να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση.

Το βαρύ παρελθόν του «αρχικοριού»

​Ο Χρήστος Μαυρίκης είναι ένα πρόσωπο που έχει απασχολήσει επί δεκαετίες τις αρχές. Είναι ευρύτερα γνωστός για την καταδίκη του στην πολύκροτη υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω των ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ την περίοδο του 1989. Επιπλέον, στο ποινικό του μητρώο καταγράφεται καταδίκη για απόπειρα δωροδοκίας της τέως προέδρου του Αρείου Πάγου, Ιωάννας Κλάπα.

Υπό κατ’ οίκον περιορισμό από το 2025

​Αξιοσημείωτο είναι πως ο 71χρονος βρισκόταν ήδη σε καθεστώς περιορισμού κατ’ οίκον στο σπίτι όπου ταμπουρώθηκε σήμερα. Η ποινή αυτή του είχε επιβληθεί μετά τη σύλληψή του τον Μάιο του 2025 για το κακούργημα της δωροδοκίας αρεοπαγίτη. Τότε, είχε κατηγορηθεί ότι έστειλε επιστολή σε ανώτατο δικαστικό ζητώντας παρέμβαση σε επαγγελματική του υπόθεση έναντι αμοιβής.

Παρότι ο ίδιος ισχυρίστηκε πως επρόκειτο για «παρεξήγηση», το δικαστήριο του επέβαλε τον κατ’ οίκον περιορισμό που παραβιάστηκε σήμερα.



​