Ο νέος πρόεδρος του ΕΟΔΥ αναμένεται να είναι ο Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, με σημαντικό βιογραφικό και τεράστια εμπειρία στην Επιδημιολογία τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Ο νέος πρόεδρος του ΕΟΔΥ, όπως θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς Επιδημιολόγους που έχει η χώρα μας, ενώ χαίρει της εκτίμησης όλου του επιστημονικού κόσμου.

Στην πρόσφατη πανδημία του κορονοϊού, μάλιστα, υπήρξε σημαντικό στέλεχος στις Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, με σημαντικό συμβουλευτικό ρόλο στις κυβερνητικές αποφάσεις που λαμβάνονταν -μεταξύ άλλων- και στον τομέα της κατάρτισης υγειονομικών πρωτοκόλλων για τον τουρισμό.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει συμπεριλάβει τον καθηγητή Χρήστο Χατζηχριστοδούλου στην ομάδα των ειδικών – εμπειρογνωμόνων για θέματα του διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού.

Είναι Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και Διευθυντής του εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του τμήματος Ιατρικής της Λάρισας. Είχε διατελέσει -μεταξύ άλλων θέσεων- και σύμβουλος σε θέματα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) έως το 2015.

Ο Καθηγητής Χατζηχριστοδούλου, σήμερα ηγείται της επιστημονικής ομάδας για την επιδημιολογική επιτήρηση των πλημμυρισμένων περιοχών της Θεσσαλίας, που έχει έδρα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υγείας στη Λάρισα, υπό την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Βιογραφικά στοιχεία και σταδιοδρομία

Ο Χρήστος Χατζηχριστοδούλου είναι καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας στο τμήμα Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Γεννήθηκε το Μάιο του 1961 και μεγάλωσε στο χωριό Ζώδεια της Κύπρου. Είναι έγγαμος με 4 παιδιά.

Έχει σπουδάσει Ιατρική στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και Περιβαλλοντική Επιδημιολογία τα Πανεπιστήμιο του Harvard.

Αναλυτικότερα:

ΣΠΟΥΔΕΣ

1. Περιβαλλοντική επιδημιολογία στο Harvard T.H. Chan School of Public Health – Harvard University, Summer Course 2001.

2. Παρεμβατική επιδημιολογία στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Παρεμβατική Επιδημιολογία (European Programme for Intervention Epidemiology Training –EPIET). 1996-1997.

3. Διδακτορική Διατριβή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1997. Τίτλος διατριβής: “Επιδημιολογική διερεύνηση, επιτήρηση και πρόληψη της βρουκέλλωσης σε γεωργοκτηνοτροφική περιοχή της Ελλάδας με την βοήθεια μηχανογραφημένης χαρτογράφησης”. Βαθμός “Άριστα”.

4. Ειδικότητα Παιδιατρικής, 1993, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών (γραπτές-προφορικές εξετάσεις, όπου και πρώτευσα).

5. Πτυχίο Ιατρικής, 1987, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (9/1981 – 6/1987), βαθμός Λίαν Καλώς 8/10.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Απρίλιο 2013 μέχρι σήμερα.

2. Αναπληρωτής Πρόεδρος στην Εθνική Επιτροπή Δημόσιας Υγείας (2021 έως και σήμερα)

3. Μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της Πανδημίας COVID-19, 2020 έως σήμερα.

4. Εκλεγμένος Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δεκέμβριος 2017 μέχρι Αύγουστος 2020.

5. Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Οκτώβριος 2008 μέχρι Απρίλιο 2013.

6. Διευθυντής Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 5/7/2006 μέχρι σήμερα.

7. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) Θεσσαλίας, Νοέμβριος 2008 μέχρι σήμερα.

8. Επιστημονικός Υπεύθυνος/Διευθυντής του Συνεργαζόμενου Κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για θέματα του Διεθνή Υγειονομικού Κανονισμού: Εκπαίδευση στις πύλες εισόδου (Φεβρουάριος 2014 έως σήμερα)

9. Εκλεγμένος Διευθυντής του Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Σεπτέμβριος 2011 – Αύγουστος 2013 και Σεπτέμβριος 2021 μέχρι και σήμερα.

10. Έμμισθος Σύμβουλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για τη δημιουργία τεχνικών οδηγιών για τη διαχείριση θεμάτων Δημόσιας Υγείας σε πλοία (Drafting of World Health Organization technical advice for management of public health events on board of ships), Μάιος 2011 μέχρι Δεκέμβριος 2011.

11. Σύμβουλος σε θέματα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) από το 2011 μέχρι 2015.

12. Διευθυντής και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή», Μάιος 2009 μέχρι σήμερα.

13. Αναπληρωτής Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή» από την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος μέχρι το Μάιο του 2009.

14. Επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Απρίλιος 2003 μέχρι Οκτώβριος 2008.

15. Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος υγειονομικής επιτήρησης Ολυμπιακών Αγώνων 2004 από τον Σεπτέμβριο του 2001 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2004.

16. Έμμισθος εμπειρογνώμονας για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης των λοιμωδών νοσημάτων στο Υπουργείο Υγείας της Κύπρου, από 11-12-2000 μέχρι 2012.

17. Ιδρυτής και Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Επιδημιολογικής Παρακολούθησης και Παρέμβασης από 7/12/1997 έως 25/2/2000.

18. Έμμισθος Ειδικός Σύμβουλος (Advisor) βραχείας διάρκειας στο Τμήμα Εκρίζωσης της Πολιομυελίτιδας του Περιφερειακού Γραφείου Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), Νοέμβριος 1999.

19. Έμμισθος Ειδικός Σύμβουλος (Consultant) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τέσσερα διαφορετικά συμβόλαια, δεκαετία 1997-2011.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διεθνή ερευνητικά προγράμματα

1. Συνεργαζόμενος φορέας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα από τη DG SANTE, European Vaccination Beyond Covid-19 (EUVABECO).

2. Συνεργαζόμενος φορέας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon, HIGH Horizons – HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02 με αριθμό συμβολαίου 101057843.

3. Συντονιστής του Ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon, HEALTHY SAILING (HORIZON-CL5-2021-D6-01) με αριθμό συμβολαίου 101069764.

4. Συντονιστής της δημιουργίας του κοινού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ψηφιακό έντυπο εντοπισμού επιβατών (στο εξής: EUdPLF), η ανάπτυξη του οποίου ανατέθηκε από την Ευρωπαική Επιτροπή στην κοινή δράση EU Healthy Gateways (επιχορήγηση αριθ. 801493) (https://www.euplf.eu/en/home/index.html).

5. Μετά από διαγωνιστική διαδικασία το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας μαζί με 15 εταίρους, σε μια διευρωπαϊκή συνεργασία, κέρδισε το 1o Βραβείο “EIC Horizon Prize on Early Warning for Epidemics” για το Σύστημα «EYWΑ». Συντονιστής του προγράμματος ήταν το Εθνικό Αστεροσκοπείο.

6. Εξωτερικός αξιολογητής της κοινής ευρωπαϊκής δράσης SHARP Απρίλιος 2021 έως Οκτώβριος 2023.

7. Συνεργαζόμενος φορέας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EYE: Economy bY spacE, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020 (H2020-MSCA-RISE) με αριθμό συμβολαίου 101007638.

8. Συντονιστής της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης HEALTHY GATEWAYS, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Τρίτο Πρόγραμμα για την Υγεία (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία ξεκίνησε το Μάιο του 2018 και είχε διάρκεια 36 μήνες.

9. Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση SHARP, η οποία χρηματοδοτείται από το Τρίτο Πρόγραμμα για την Υγεία (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2019 και έχει διάρκεια 42 μήνες.

10. Συντονιστής της Πολλαπλής σύμβασης-πλαίσιο με τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (Chafea/2015/Health/05-LOT3) με τίτλο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα οργάνωσης, σχεδιασμού, διεξαγωγής και αξιολόγησης ασκήσεων, εκπαίδευσης και αξιολογήσεων για την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 3 1082/2013/ΕΕ σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία.

11. Συντονιστής της Ειδικής Σύμβασης (2017 72 06) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διάρκεια από τις 7 Μαΐου 2018 έως το Μάρτιο τους 2019 για την οργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Τεκμηριωμένες βέλτιστες πρακτικές για τον προσυμπτωματικό έλεγχο εισόδου/εξόδου για μεταδοτικά νοσήματα σε ανθρώπους» (Evidence-based best practices on entry/exit screening for infectious diseases in humans)

12. Συντονιστής της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης «The impact on maritime transport of health threats due to biological, chemical and radiological agents» (SHIPSAN ACT Joint Action) στην οποία συμμετείχαν 26 κράτη μέλη με 33 φορείς δημόσιας υγείας, μεταξύ των οποίων η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC), το Vessel Sanitation Program του Centers of

Disease Control and Prevention (VSP CDC), ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (IMO) και άλλοι διεθνείς οργανισμοί.

13. Υπεύθυνος του πέμπτου πακέτου εργασίας (Work Package 5) με τίτλο «Development of an interaction electronic platform for communication exchange between the Network members» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Coordinated action to control infectious diseases transmission on the aircrafts» (AIRSΑΝ). Ιανουάριος 2013 έως Δεκέμβριος 2014.

14. Εξωτερικός αξιολογητής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «EpiSouth plus Project», Σεπτέμβριος έως Δεκέμβριος 2012 και Σεπτέμβριος έως Δεκέμβριος 2013.

15. Υπεύθυνος (Leader) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «EU Ship Sanitation Training Network» στο οποίο συμμετείχαν 14 εταίροι (Associate Partners) και 15 συνεργαζόμενοι φορείς (Collaborative Partners) ανάμεσα στους οποίους η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO), ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (IMO) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC). Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 30 μήνες (2008- 2011).

16. Επιστημονικός υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού προγράμματος “Assessing the usefulness of a EU ship sanitation programme and coordinated action for the control of communicable diseases in cruise ships and ferries”, EU DG SANCO 2006-2008. Το πρόγραμμα αυτό ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2008.

17. Επιστημονικός υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα «Χρήση και κατάχρηση αντιβιοτικών στις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού στα παιδιά». Ίδρυμα Προώθησης Ερευνών της Κύπρου, 2005-2008.

18. Κύριος Ερευνητής του προγράμματος «Ερευνητική Επιδημιολογική Παιδιατρική Μονάδα Επιτήρησης Ελλάδας και Κύπρου». Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου, 01- 06-2001 έως 01-06-2003.

19. Έμμισθος κύριος ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με θέμα “Feasibility Study for the Development of Health Indicators Related to Communicable Diseases” από 08/3/2000 μέχρι 08-06-2001.

20. Μέλος της τετραμελούς επιτροπής διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού προγράμματος “Scientific evaluation of the arrangements for dealing with zoonoses in the Member States”, 1999 – 2002.

21. Κύριος ερευνητής του Βαλκανικού προγράμματος “Balkan Network for Communicable Diseases Surveillance” στο οποίο συμμετέχουν επτά Βαλκανικές χώρες με στόχο τη δημιουργία Βαλκανικού δικτύου επιδημιολογικής επιτήρησης των λοιμωδών νοσημάτων, 1999-2000.

22. Μέλος της πενταμελούς επιτροπής διαχείρισης του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Scientific analysis of risks relating to communicable diseases linked to tourism and travel”,1998- 1999.

23. Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Hepatitis C: Preparing the basis for surveillance in the proposed network for communicable diseases in the European Union”, 1998- 1999.

24. Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “European Serosurveillance Network”. Πρόγραμμα δημιουργίας δικτύου επιδημιολογικής επιτήρησης της ανοσοπροστασίας του πληθυσμού των κρατών μελών για νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμούς.

25. Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Euro TB: Surveillance of Tuberculosis in Europe”. Το πρόγραμμα αφορούσε στην καταγραφή της φυματίωσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, 1998-2000.

26. Έμμισθος ερευνητής του Προγράμματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Πανεπιστημίου Κρήτης, “Palestinian Brucellosis Control Programme”, 1998-1999.

Εθνικά ερευνητικά προγράμματα

1. Επιστημονικός υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα «Υλοποίηση προγράμματος επιτήρησης, επαγρύπνησης και στοχευμένων ενεργειών καταπολέμησης της ελονοσίας» (2021-2022).

2. Επιστημονικός υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα «Δημιουργία δομής ελέγχου, επιτήρησης και επαγρύπνησης νόσων που προκύπτουν από έντομα διαβιβαστές (Ελονοσία) με πεδίο εφαρμογής την Περιφέρεια Πελοποννήσου».

3. Επιστημονικός Υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη μηχανισμού και παρακολούθηση των επιπέδων κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού του ΔΝ σε ανθρώπους)».

4. Επιστημονικός Υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα «Οροτύπηση και ανίχνευση περιοχών παθογονικότητας περιβαλλοντικών στελεχών Legionella pneumophila με Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight Mass

Spectrometry (MALDI-TOF MS)» (2016-2019).

5. Επιστημονικός Υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα «Πρωτόκολλο περιγραφικής μελέτης θνησιμότητας και νοσηρότητας νεοπλασματικών, καρδιαγγειακών και αναπνευστικών νόσων στην περιφέρεια Θεσσαλίας», προϋπολογισμού (2018).

6. Επιστημονικός υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα «Πρόγραμμα Επιδημιολογικής Διερεύνησης, Διάγνωσης και Αντιμετώπισης της Ελονοσίας με πεδίο εφαρμογής την περιοχή του Δήμου Ευρώτα για τη διετία 2016-2017».

7. Επιστημονικός υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ειδικό Πρόγραμμα Ελέγχου για τον Ιό του Δυτικού Νείλου και την Ελονοσία, Ενίσχυση της επιτήρησης στην Ελληνική Επικράτεια» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας.

8. Επιστημονικός υπεύθυνος του Ερευνητικού προγράμματος με διεθνή συμμετοχή «Διερεύνηση καπνιστικής συνήθειας σε πανελλήνιο δείγμα μαθητών» υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων ΗΠΑ (CDC) στα πλαίσια του προγράμματος Global Youth Tobacco Survey (GYTS), 2012-2013.

9. Συμμετοχή σε ερευνητική ομάδα για την εκτέλεση Πανελλήνιας Επιδημιολογικής Μελέτης για την διερεύνηση της καπνιστικής συνήθειας σε ενήλικες σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Global Adults Tobacco Survey (GATS), στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013.

10. Υπεύθυνος του τέταρτου Πακέτου Εργασίας στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Εθνική Μελέτη Νοσηρότητας και Παραγόντων Κινδύνου (Ε.ΜΕ.ΝΟ)» ΕΣΠΑ 2007-2013, Φορέας Χρηματοδότησης Υπουργείο Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ιανουάριος 2012 – Δεκέμβριος 2015

11. Επιστημονικός υπεύθυνος του Ερευνητικού προγράμματος με διεθνή συμμετοχή «Αποτελέσματα των καπνιστικών συνηθειών σε πανελλήνιο δείγμα μαθητών» υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων ΗΠΑ (CDC) στα πλαίσια του προγράμματος Global Youth Tobacco Survey (GYTS), 2004-2005.

12. Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα “Διαχρονική πορεία μικροβιακής μηνιγγίτιδας, η εμπειρία 30 χρόνων” της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 2000 μέχρι σήμερα.

13. Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα “Πρόταση για την καταγραφή της εμβολιαστικής κάλυψης και της ανοσοπροστασίας του πληθυσμού” του ΕΚΕΠΑΠ και της Α’ Παιδιατρικής κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1999-2000.

14. Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα “Πρόταση παρέμβασης σε θέματα δημόσιας υγείας που αφορούν κοινότητες τσιγγάνων σε όλη την επικράτεια” του ΕΚΕΠΑΠ, 1998-2000.

15. Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα “Επιδημιολογική επιτήρηση τουριστών” του ΕΚΕΠΑΠ και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έγινε δοκιμαστική εφαρμογή του προγράμματος στη Χαλκιδική και στη Ζάκυνθο,1998-1999.

16. Έμμισθος κύριος ερευνητής σε επιδημιολογικό πρόγραμμα διερεύνησης-πρόληψης της φυματίωσης σε παιδιά σχολικής ηλικίας στην Αγία Βαρβάρα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής, 1995.

17. Έμμισθος ερευνητής-συντονιστής του Ευρωπαϊκού προγράμματος, “Επιδημιολογική διερεύνηση – επιτήρηση των Ρικετσιώσεων στην Κύπρο”, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εθνικό Κέντρο Διερεύνησης των Ρικετσιώσεων της Γαλλίας, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Κύπρου, 1994-1996.

18. Κύριος ερευνητής-συντονιστής της επιδημιολογικής μελέτης, επιτήρησης και πρόληψης της βρουκέλλωσης σε γεωργοκτηνοτροφική περιοχή της Ελλάδος, με τη βοήθεια μηχανογραφημένης χαρτογράφησης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1989-1993.

19. Έμμισθος κύριος Ερευνητής σε ερευνητικό πρόγραμμα δοκιμής του ανθρώπινου εμβολίου της βρουκέλλωσης (παρενέργειες, αποτελεσματικότητα), Πανεπιστήμιο Κρήτης και ίδρυμα Pasteur Merieux, Γαλλία, 1988-1990.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1. Το 2022-2023 έγινε πλήρης ανακαίνιση του Εργαστηρίου Μοριακής Επιδημιολογίας με την προσθήκη εξοπλισμού για γενωμικές αναλύσεις καθώς και εξοπλισμού επιπέδου βιοασφάλειας 3.

2. Το 2022 οργανώθηκε και λειτουργεί το Παρατηρητήριο Δημόσιας Υγείας μέσων μεταφοράς και πυλών εισόδου (Public health observatory in means of transport and points of entry) στο λιμάνι του Λαυρίου.

3. Οργάνωση και λειτουργία του συνεργαζόμενου κέντρου του WHO για το Διεθνή υγειονομικό κανονισμό: πύλες εισόδου (2014 έως σήμερα)

4. Το 2013 οργανώθηκε και λειτουργεί τμήμα Μοριακής Επιδημιολογίας στο Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο με μοριακές τεχνικές καθώς και σύστημα ταυτοποίησης μικροοργανισμών Maldi Βiotyper.

5. Οργάνωση του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006, χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (πόροι Γ΄ ΚΠΣ).

6. Οργάνωση του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) Θεσσαλίας στο πλαίσιο του Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας ΚΕΔΥ-ΠΕΔΥ.

7. Οργάνωση του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης των Λοιμωδών Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου 2000 έως 2010.

8. Οργάνωση της Ολυμπιακής Ομάδας Σχεδιασμού (30 άτομα), η οποία σχεδίασε και εφάρμοσε ολοκληρωμένο σύστημα υγειονομικής επιτήρησης που εφαρμόστηκε τόσο κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών αγώνων όσο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 (2001-2004).

9. Οργάνωση του Επιδημιολογικού Κέντρου Παρακολούθησης και Παρέμβασης (ΕΚΕΠΑΠ-ΚΕΕΛΠΝΟ) το οποίο ανέλαβε την επιδημιολογική επιτήρηση των λοιμωδών νοσημάτων σε κεντρικό επίπεδο 11/1997 έως 2/2000.’

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ

1988 – σήμερα:

Στα πλαίσια λειτουργίας του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) Θεσσαλίας, συμμετοχή σε διερευνήσεις επιδημιών οι οποίες αφορούσαν λοιμώδη νοσήματα. Συγκεκριμένα έγιναν διερευνήσεις συρροής κρουσμάτων της νόσου των Λεγεωναρίων, πιθανών κρουσμάτων Δάγκειου Πυρετού, διερεύνηση υδατογενών επιδημιών, συρροής κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, καθως και διερευνήσεις εξάρσεων κρουσμάτων ιογενούς μηνιγγίτιδας.

Ως προϊστάμενος του ΕΚΕΠΑΠ είχα συμμετοχή σε 46 συνολικά διερευνήσεις επιδημιών. Σαν Επιμελητής Α΄ Δημόσιας Υγείας στη Σκωτία,

συμμετείχα στην διερεύνηση πολλών επιδημιών: Salmonella enteritidis in Oban, Salmonella antenum, E.coli Ο157 in Central Scotland, E-coli Ο157 in a hospital, Endemic Typhus in Cyprus.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Member of the Technical Advisory Group του WΗΟ EURO για το Preparedness plan 2.0 από το Μάιο του 2023.

2. Μέλος του Advisor Board της ευρωπαϊκής κοινής δράσης για την ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης στα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης (2023-2026).

3. Member in the Roaster of experts of WHO for the International Health Regulation implementation (December 2011 – today)

4. Μέλος του Advisory Board της Ευρωπαϊκής κοινής δράσης SHARP (Ιούνιος 2019 – 2023) το οποίο αποτελείτε από εμπειρογνώμονες (από χώρες εντός και εκτός ΕΕ) και από συνεργαζόμενους φορείς (ECDC, WHO, CHAFEA, DG SANTE)

5. Union of European Medical Specialists – Εθνικός εκπρόσωπος στην ειδικότητα Δημόσιας Υγείας (2011 – 2022)

6. Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Παιδιατρικών Μονάδων Επιδημιολογικής Επιτήρησης (INOPSU) (2001 μέχρι 2018) στην οποία συμμετέχουν έντεκα χώρες από όλο τον κόσμο και έχει στόχο την ανταλλαγή μεθόδων και δεδομένων επιδημιολογικής επιτήρησης που αφορούν σπάνια λοιμώδη και άλλα νοσήματα.

7. Μέλος του Advisory Board (AB) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «EpiSouth plus Project» το οποίο αποτελείται από εμπειρογνώμονες (προερχόμενους από χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης), καθώς και εκπροσώπους συνεργαζόμενων φορέων (HSC, SANCO, EAHC, AIDCO, ECDC, WHO) που τον Απρίλιο του 2011 έως 2013.

8. Steering Committee of the European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET) από το 1997 έως το 2000. Πρόκειται = για την επιτροπή διαχείρισης του Ευρωπαϊκού προγράμματος EPIET όπου λαμβάνονταν αποφάσεις για την πορεία

του προγράμματος.

9. European Network Committee for Surveillance of Communicable Diseases (1998- 2000) Πρόκειται για θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ιδρύθηκε με απόφαση του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και αποτελείται από δύο εκπροσώπους κάθε χώρας μέλους (ένας από το Εθνικό κέντρο καταγραφής των λοιμωδών νοσημάτων και ένας από το Υπουργείο Υγείας). Στις αρμοδιότητες της επιτροπής περιλαμβάνονται ο καθορισμός προτεραιοτήτων για την κοινότητα, ο καθορισμός κοινών ορισμών για σκοπούς καταγραφής και η δημιουργία δικτύου με υποδίκτυα για την επιτήρηση των λοιμωδών νοσημάτων στην Ευρώπη.

10. European Epidemiology Charter Group (1997-2000). Στην επιτροπή αυτή συμμετέχουν οι διευθυντές των Εθνικών Κέντρων Καταγραφής των λοιμωδών νοσημάτων. Στα αντικείμενα της επιτροπής είναι η εισήγηση προς την Ευρωπαϊκή κοινότητα θεμάτων για να περιληφθούν στα ερευνητικά προγράμματα, καθώς και προτάσεις για την επιτήρηση των λοιμωδών νοσημάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

11. Ιδρυτής και μέλος της Βαλκανικής επιτροπής για την επιδημιολογική επιτήρηση των λοιμωδών νοσημάτων στην οποία συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι οπό κάθε Βαλκανική χώρα (Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Αλβανία, FYROM) (Balkan network committee for the surveillance of communicable diseases). Στα αντικείμενα της επιτροπής περιλαμβάνονταν η δημιουργία Βαλκανικού δικτύου επιδημιολογικής επιτήρησης των λοιμωδών νοσημάτων, η εναρμόνιση των συστημάτων καταγραφής και η χρήση κοινών ορισμών για σκοπούς καταγραφής(1998- 2000).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

• 282 Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (ΔΕ=1050.9)

• Ελληνικές Μονογραφίες, 4 σε θέματα περιβαλλοντικής υγιεινής και 1 σε θέματα

λοιμωδών νοσημάτων

• Συμμετοχή σε 6 βιβλία στα Αγγλικά

• 36 συμμετοχές σε συναντήσεις εμπειρογνωμόνων Διεθνών Οργανισμών

• 56 συμμετοχές σε Workshops που αφορούν Ευρωπαϊκά Προγράμματα

• 25 συμμετοχές σε Διεθνή Συνέδρια και Workshops

• 28 διαλέξεις σε Διεθνή Συνέδρια και Workshops

• 36 ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια

• 39 συμμετοχές/διαλέξεις σε ελληνικά συνέδρια

• 61 συμμετοχές σε στρογγυλές τράπεζες ελληνικών συνεδρίων

• 90 ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Δημοσιευμένες ή υπό δημοσίευση εργασίες (accepted or in press): 285

Πλήρεις δημοσιεύσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο PubMed: 263

Πλήρεις δημοσιεύσεις που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο PubMed: 19

Πέντε δημοσιεύσεις είναι πολυκεντρικές με αναφορά ονόματος

Ερευνητικές επιστολές (research letters): 3

Περιλήψεις/ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων: 17

Δείκτης εγκυρότητας (2022/2023): 1050.9

Ετεροαναφορές στο Scopus 5.317 και στο Google scholar 9.301 (4/8/2023)

H Index factor στο Scopus 36 και στο Google scholar 51 (4/8/2023)