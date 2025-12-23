Χριστούγεννα: Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τραμ την περίοδο των εορτών – Έκτακτες ρυθμίσεις ανά περιοχή

Σε εορταστικούς ρυθμούς μπαίνουν αυτήν την εβδομάδα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε όλη την Αττική, μιας και θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια μετρό, λεωφορείων, τραμ και τρόλεϊ λόγω των Χριστουγέννων.

Όσοι σκοπεύουν να μετακινηθούν ανήμερα αλλά και τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25.12.2025 και Παρασκευή 26.12.2025), θα πρέπει να έχουν στον νου τους ότι μετρό, λεωφορεία, τραμ και τρόλεϊ θα κινούνται με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών.

Τα δρομολόγια θα είναι πιο αραιωμένα, από την αρχή έως το τέλος της λειτουργίας τους.

Αλλαγές σε γραμμές λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων

Πέρα από τις τροποποιήσεις λόγω των αργιών, σε συγκεκριμένες περιοχές θα υπάρξουν έκτακτες ρυθμίσεις είτε λόγω έργων είτε εκδηλώσεων.

Συγκεκριμένα επηρεάζονται κέντρο Αθήνας, Αεροδρόμιο, Ελευσίνα, Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό και Πειραιάς.

Κέντρο Αθήνας & Αεροδρόμιο (Τρίτη 23 Δεκεμβρίου)

Γραμμές 400 & Χ95: Θα υπάρξει προσωρινή και μερική τροποποίηση από τις 01:00 έως τις 05:00 τα ξημερώματα, εντός του Δήμου Αθηναίων.

Ελευσίνα (Τρίτη 23 Δεκεμβρίου)

Γραμμή 862: Μερική αλλαγή διαδρομής από τις 08:00 έως τις 15:00, λόγω τεχνικών έργων που πραγματοποιούνται στην οδό Θείρων (Βλ. «Θ» 22.12.25 Γραμμή 862: Προσωρινή τροποποίηση δρομολογίου στην Ελευσίνα λόγω έργων την Τρίτη 23/12).

Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό (Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου)

Γραμμή 704: Προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής από τις 11:00 έως τις 14:00.

Πειραιάς

Γραμμή 826: Λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, η γραμμή θα τροποποιηθεί μερικώς και προσωρινά από τις 07:00 έως τις 15:00.

Μερική και προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 826 από 07:00 έως 15:00, το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, στον Δήμο Πειραιά.