Χριστουγεννιάτικα έθιμα από την Αλεξανδρούπολη στο “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Η Αλεξανδρούπολη είναι ο ενδέκατος προορισμός του προγράμματος «Fly me to the Moon-Sounds Greek to Me!» που συνεχίζεται Δευτέρα 23 και Τρίτη 24 Δεκεμβρίου, με ακόμη περισσότερες εικόνες από την Ελλάδα! Το χριστουγεννιάτικο έθιμο του «Πουρπούρη», μαζί με άλλα ιδιαίτερα θρακιώτικα εορταστικά δρώμενα, παρουσιάζονται και συστήνονται στους επιβάτες και επισκέπτες του αεροδρομίου, σε μία ημέρα αφιερωμένη στην πολιτιστική και γαστρονομική παράδοση της περιοχής.

Ο «Πουρπούρης», με την άγρια όψη του, «διώχνει» το χειμώνα και το κακό, ενώ η «Κορτοπούλα» συμβολίζει τη γονιμότητα και κατ’ επέκταση την έλευση της άνοιξης. Μαζί, δίνουν το δικό τους διονυσιακό χρώμα στο αεροδρόμιο της Αθήνας και προσκαλούν το κοινό σε μια ανεπανάληπτη εμπειρία, τραγουδώντας και χορεύοντας. Με παραδοσιακές φορεσιές, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Φερών και Νίψας-Έβρου θα χορέψουν θρακιώτικους και ποντιακούς χορούς και θα τραγουδήσουν τοπικά κάλαντα.

Το κοινό, με τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας, θα έχει τη δυνατότητα να «περιηγηθεί» στην Αλεξανδρούπολη, να γνωρίσει τον ιστορικό Φάρο και να απολαύσει μια αξέχαστη βαρκάδα στο Δέλτα του ποταμού Έβρου. Επίσης, οι ταξιδιώτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν χριστουγεννιάτικες παραδοσιακές συνταγές της περιοχής.

Sounds Greek to me στο Αεροδρόμιο της Αθήνας!

Ενδέκατος προορισμός: Γνωριμία με την Αλεξανδρούπολη Δευτέρα 23 και Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019

Επίπεδο Αναχωρήσεων – Είσοδος 3 – Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

Ώρα: 12:00 – 16:00

Ξεδιπλώνοντας το φυσικό κάλλος, την πολιτισμική ταυτότητα, τη γαστρονομία, τα ήθη και τα έθιμα, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, αλλά και τη σύγχρονη εικόνα κάθε περιοχής, το “Fly me to the Moon 6 – Sounds Greek to me” στο αεροδρόμιο θα συνεχίσει να προσφέρει γεύση από την Ελλάδα, προσφέροντας στους ταξιδιώτες ανάλογες «ξεναγήσεις», μαζί με τους τοπικούς εκπροσώπους, τις παραδόσεις και τους ανθρώπους των τιμώμενων περιοχών της χώρας μας.

Το πρόγραμμα:

Ø Ιούλιος 2018 – Στερεά Ελλάδα

Ø Σεπτέμβριος 2018 – Χανιά

Ø Νοέμβριος 2018 – Ήπειρος

Ø Δεκέμβριος 2018 – Βόρεια Ελλάδα – Κοζάνη

Ø Μάρτιος 2019 – Σκύρος

Ø Μάρτιος 2019 – Ν. Αιγαίο

Ø Απρίλιος 2019 – Ν. Κυνουρία

Ø Ιούλιος 2019 – Καστελλόριζο

Ø Σεπτέμβριος 2019 – Πρέσπες

Ø Νοέμβριος 2019 – Άρτα

Ø Δεκέμβριος 2019 – Αλεξανδρούπολη