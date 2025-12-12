Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Υπεγράφη από το υπουργείο Άμυνας πενταετής συμφωνία για τη συντήρηση των ελικοπτέρων NH90

Το ελικόπτερο Τακτικών Μεταφορών, NH90 (Tactical Transport Helicopter / TTH) είναι ένα προηγμένο, πολλαπλών ρόλων στρατιωτικό ελικόπτερο, σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις πιο απαιτητικές συνθήκες
Ελικόπτερο τύπου NH90 της Αεροπορίας Στρατού
Ελικόπτερο τύπου NH90 της Αεροπορίας Στρατού / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Συμπληρωματική σύμβαση υποστήριξης (Follow-On-Support/ FOS) για τον στόλο NH90 ελικοπτέρων της Ελλάδας υπέγραψαν το υπουργείο Άμυνας με την NH Industries. 

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η σύμβαση αξίας 50 εκατ. ευρώ, έχει σκοπό να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα τεχνικής υποστήριξης για τον συγκεκριμένο στόλο ελικοπτέρων . Για τα επόμενα πέντε χρόνια, προβλέπει την παροχή ανταλλακτικών και υπηρεσίες συντήρησης με στόχο την αύξηση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας του στόλου.

Ο Axel Aloccio, πρόεδρος της NH Industries και επικεφαλής του προγράμματος NH90 στην Airbus Helicopters δήλωσε: «Η σύμβαση αποτελεί ορόσημο για την επιτυχία του στόλου NH90 στην Ελλάδα. Πρόσφατα παραδώσαμε το 20ό και τελευταίο NH90 στον ελληνικό στρατό και αυτή η συμφωνία είναι ουσιαστικής σημασίας, καθώς θα διασφαλίσει ότι τα συγκεκριμένα, προηγμένης τεχνολογίας, ελικόπτερα θα είναι διαθέσιμα για την εκτέλεση κρίσιμων αποστολών».

Το ελικόπτερο Τακτικών Μεταφορών, NH90 (Tactical Transport Helicopter / TTH) είναι ένα προηγμένο, πολλαπλών ρόλων στρατιωτικό ελικόπτερο, σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις πιο απαιτητικές συνθήκες, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η ευρύχωρη καμπίνα μπορεί να διαμορφωθεί για μεταφορά έως και 20 στρατιωτών πλήρως εξοπλισμένων για μάχη, να φιλοξενήσει δώδεκα φορεία τύπου MEDEVAC ή να μεταφέρει εσωτερικό φορτίο λόγω της πλήρους πλάτους οπίσθιας ράμπας που διαθέτει, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το NH90 TTH διαθέτει τεχνολογία αιχμής, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου 100% fly-by-wire συστήματος ελέγχου σε ελικόπτερο παραγωγής, προσφέροντας δυνατότητα ανώτερου χειρισμού και ασφάλεια, έναν πλήρως συνθετικό αεροσκελετό υψηλής αντοχής και προηγμένο αεροηλεκτρονικό σύστημα που εξασφαλίζει πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα μέρα και νύχτα, και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Ο συγκεκριμένος τύπος ελικοπτέρου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αποτελεί κορυφαία επιλογή για τις Ένοπλες Δυνάμεις που απαιτούν μία ενιαία, διαλειτουργική λύση, ικανή να υποστηρίζει ευρύ φάσμα αποστολών από απλή μεταφορά στρατευμάτων και ειδικές επιχειρήσεις έως αποστολές μάχης έρευνας και διάσωσης και αποστολές γενικής υποστήριξης.

Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί, συνολικά, περισσότερα από 530 NH90, μετρώντας πάνω από 500.000 ώρες πτήσης.

Πηγή: onAlert.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
296
132
101
64
63
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Δανός δότης σπέρματος με μεταλλαγμένο γονίδιο: Ένα παιδί είναι νεκρό από καρκίνο και 11 οικογένειες ζουν με τον φόβο για την υγεία των παιδιών τους
Από τα τρία παιδιά της ίδιας οικογένειας, το ένα κατέληξε από καρκίνο ενώ μετά από λίγο καιρό νόσησε και το αδελφάκι του
πόδια μωρού
Υψηλά ντεσιμπέλ στην εκδίκαση της αγωγής της Τυχεροπούλου κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Ήμουν το μαύρο πρόβατο» λέει η ίδια
Η κ. Τυχεροπούλου έχει «δεχθεί πάρα πολύ λάσπη, η οποία έχει εκτοξευθεί από Προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και από όλο το σύστημα εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ»
Τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ / EUROKINISSI
Η πρώτη απάντηση των αγροτών της Θεσσαλονίκης στο κάλεσμα Μητσοτάκη για διάλογο - «Θέλουν το διαίρει και βασίλευε»
«Το Σάββατο γίνεται η μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια και θα απαντήσουμε όπως πρέπει», τόνισαν οι αγρότες στο μπλόκο που έστησαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
Αγρότες
Ανανεώθηκε πριν 30 λεπτά
9
Newsit logo
Newsit logo