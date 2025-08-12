Συμβαίνει τώρα:
Υπό έλεγχο η φωτιά στη Φωκίδα: Οι φλόγες έκαψαν δάσος στον Δαφνό

Συνεχόμενες οι ρίψεις νερού από 1 ελικόπτερο
Δύσκολη ημέρα προβλέπεται η σημερινή (12.08.2025) για τις φωτιές σε όλη τη χώρα. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε, αυτή τη φορά στη Φωκίδα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης, στην περιοχή Δαφνός Φωκίδας. Οι φλόγες έκαψαν δάσος στον Δαφνό αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο.

Στο μέτωπο έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Συνεχόμενες οι ρίψεις νερού από 1 ελικόπτερο.

«Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Δαφνός Φωκίδας. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1Ε/Π», αναφέρεται σε tweet της Πυροσβεστικής.

